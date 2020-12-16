Неожиданная находка: обнаружен милицейский ВАЗ «Копейка» в идеальном состоянии

Широко известный в узких кругах блогер Roma Urraco нашел весьма интересный автомобиль — вазовскую «Копейку» 1982 года выпуска в редком исполнении, предназначенном для службы в ГАИ. Пробег седана — 3050 километров. Состояние — идеальное.

Как выяснилось, первым хозяином машины был житель Куйбышева, вероятно, как-то связанный с правоохранительными органами. Таких автомобилей было произведено довольно мало, а посему находку можно считать уникальной.

Раритетный ВАЗ-21016, выкрашенный в светло-зеленый цвет, оснащен 1,3-литровым мотором мощностью 69 сил, который прямо с завода достался ему от «собрата» ВАЗ-21011. Салон отделан коричневым кожзамом и отличается рядом прочих декоративных элементов.

Сейчас «копейка» находится в Чечне, куда и была доставлена после пары десятков лет простоя новым счастливым владельцем.