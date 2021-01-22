DMC-12 из «Назад в будущее» снова хотят возродить

Напомним, что оригинальные DeLorean DMC-12 выпускали в Северной Ирландии для американской автомобильной компании DeLorean Motor Company. На конвейере эффектная двухдверка продержалась только пару лет — с 1981-го по 1983-й. За это время было сделано около девяти тысяч экземпляров, притом примерно восемь тысяч сохранились до наших дней.

В прошлом году боссы возрожденной DeLorean Motor Company пообещали возобновить выпуск оригинальных DMC-12, однако после этого никаких свежих известий не появлялось.

И вот итальянское ателье Italdesign вдруг опубликовало тизер «ДеЛориана» 2021 года! Притом, судя по силуэту, нас ждет свежее прочтение классики вместо перезапуска раритетной модели. Никаких других подробностей, кроме единственной картинки, больше нет. Но хочется верить, что на этот раз авторы проекта доведут дело до конца, то есть — до серийной машины.

Кстати, DMC-12 часто стилизуют под машину из «Назад в будущее». Однако сейчас при доработке абсолютно любого авто владельцы сталкиваются с массой трудностей. Любой тюнинг грозит большими проблемами, ведь это считается внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Однако группа энтузиастов намерена изменить ситуацию.