Почему рукастых водителей в России называют «кулибиными»

Помнить своих в России не принято, но имя Ивана Петровича Кулибина до сих пор на слуху. Он не был ни богат, ни знатен, происходил из мещан, а родился вдали от столиц — в Нижнем Новгороде. Но одной лишь силой своего недюжего даже по сегодняшним меркам ума, яркой увлеченности и страстью к изобретениям сумел навсегда записать свое имя в истории.

А началось все еще в XVIII веке, когда юный подмастерье обучался слесарному, токарному и часовому делу. В тридцать лет он сумел самостоятельно изготовить уникальные карманные часы, которые помимо прямого своего назначения имели механизм часового боя, музыкальную шкатулку на несколько мелодий и крошечный театр с подвижными фигурками. Свое сокровище Иван Кулибин преподнес в подарок самой императрице Екатерине, которая, увидев самородка своими глазами, назначила его заведующим механической мастерской Академии Наук, и тут же забрала в Петербург. Негоже таким талантам прозябать в провинции.

Кулибин проработал в имперской столице 32 года. Руководил производством инструментов и станков, сложных астрономических, физических и навигационных приборов. Изобрел великое множество уникальных, на много десятилетий опередивших свое время механизмов, среди которых были мосты, прожекторы, речные суда с двигателем-водометом и даже «самобеглые» экипажи. Несмотря на педальный привод, они имели — внимание! — коробку переключения скоростей. В начале XVIII века это звучало как-то слишком круто даже для богатого европейского Петербурга.