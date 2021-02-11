Почему рукастых водителей в России называют «кулибиными»

Помнить своих в России не принято, но имя Ивана Петровича Кулибина до сих пор на слуху. Он не был ни богат, ни знатен, происходил из мещан, а родился вдали от столиц — в Нижнем Новгороде. Но одной лишь силой своего недюжего даже по сегодняшним меркам ума, яркой увлеченности и страстью к изобретениям сумел навсегда записать свое имя в истории.
А началось все еще в XVIII веке, когда юный подмастерье обучался слесарному, токарному и часовому делу. В тридцать лет он сумел самостоятельно изготовить уникальные карманные часы, которые помимо прямого своего назначения имели механизм часового боя, музыкальную шкатулку на несколько мелодий и крошечный театр с подвижными фигурками. Свое сокровище Иван Кулибин преподнес в подарок самой императрице Екатерине, которая, увидев самородка своими глазами, назначила его заведующим механической мастерской Академии Наук, и тут же забрала в Петербург. Негоже таким талантам прозябать в провинции.
Кулибин проработал в имперской столице 32 года. Руководил производством инструментов и станков, сложных астрономических, физических и навигационных приборов. Изобрел великое множество уникальных, на много десятилетий опередивших свое время механизмов, среди которых были мосты, прожекторы, речные суда с двигателем-водометом и даже «самобеглые» экипажи. Несмотря на педальный привод, они имели — внимание! — коробку переключения скоростей. В начале XVIII века это звучало как-то слишком круто даже для богатого европейского Петербурга.
Иван Петрович Кулибин научился шлифовать стекла для оптических приборов, придумал лифт на винтовом приводе, изобрел конструкцию ножных протезов. В 66 лет он покинул, естественно, не по своей воле, столицу и отбыл в родной Нижний Новгород, где продолжил свою научную деятельность. И даже третий раз женился. В 70-то лет!
До самой своей смерти великий русский изобретатель отличался живостью ума, интересом к новинкам технического прогресса и острой страстью к экспериментам. Современники говорят, что страх перед неудачей не только не пугал ученого, но и подталкивал к новым попыткам, которые зачастую приводили к решению поставленной задачи. Ничего удивительного, что знаменитые императорские часы «Павлин», которые и сегодня украшают Эрмитаж, доверяли ремонтировать только ему.
Кулибин умер в 1818 году в возрасте 83 лет, но его имя сохранилось в веках. Даже камень на его могиле выстоял в огне революций, войн и переписываний истории. Сегодня «кулибиными» называют изобретателей и «самоделкиных», которые не боятся браться за сложные проекты и реализовывать даже нереальные на первый взгляд задачи. Таким и был Иван Петрович Кулибин, который никогда не обращал внимания на общественное мнение, брался за самую трудную работу и не стеснялся высказать свое подкрепленное личным опытом мнение. Кстати, за всю свою жизнь, полную императорских баллов и дворцовых вечеринок, он умудрился ни разу не соблазниться на главную причину всех русских несчастий. Да-да, Кулибин не пил.