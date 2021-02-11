3 чудотворных способа применения рисовой крупы в автомобиле

​То же можно сказать и про запахи: рис обладает уникальным «навыком» впитывать все ароматы без разбора, что здорово поможет курильщикам и любителям животных. Не все пассажиры могут оценить по достоинству «амбре» от промокшего «бычка» или специфический, порой непереносимый замах нагулявшегося в сугробах пса. Чем больше в машине источников такого запаха — тем больше нужно разложить мешочков с рисом. Благо, стоит эта крупа совсем недорого, а погоня за качеством в нашем случае неуместна. Простыми словами, чем дешевле — тем лучше.

Самое же удачное применение для риса «подкинет» салонная печка, которая со временем потеряет герметичность и начнет пропускать не только вонючий, но и токсичный антифриз прямо под ноги водителю. Вычистить ковер от этой грязи невероятно сложно, а в особенных случаях — невозможно без полной деинсталляции и мойки под давлением. Рис же с задачей справится без всяких лишних телодвижений. Нужен только теплый бокс на одну ночь.

Перед тем, как закрыть ворота со стороны улицы, рассыпаем крупу на ковер, распределяем ее «на глаз» по всей площади поражения и оставляем «отдыхать» до утра. За 12 часов крупа соберет не только саму охлаждающую жидкость, но и неприятные на нюх, вредные для здоровья испарения антифриза. В качестве маркера, по которому можно будет судить о качестве выполненной работы, будет цвет крупы: к утру она посинеет или покраснеет в зависимости от цвета ОЖ, предпочитаемого двигателем вашего автомобиля. Простая, но весьма действенная хитрость, которая позволит решить сложную задачу фактически без затрат: 900 грамм самого дешевого риса обойдется в 24 рубля.