Как сотрудники ГИБДД вычисляют в потоке водителя, выпивавшего накануне

ПРИОТКРЫТОЕ ОКНО

Часто придорожные борцы с нарушителями обращают внимание на приоткрытые окна автомобилей. Особенно зимой. По их мнению, таким образом водители пытаются проветривать машину, чтобы пары вчерашнего алкоголя не накапливались в салоне. Поэтому, если не желаете тратить время на проверки и разговоры, лучше поднимайте стекла при проезде мимо «гайцов».

ОПУЩЕННЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ КОЗЫРЬКИ

Еще один фактор, по которому сотрудники ГИБДД ориентируются при выборе на дороге транспортного средства для последующей остановки. Служивые уверены, что водители, опустившие козырьки, прячутся не от солнца, а от посторонних. В том числе, и от зорких глаз правоохранителей. Во всяком случае, дыхнуть или дунуть такого драйвера попросят наверняка.