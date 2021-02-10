Как сотрудники ГИБДД вычисляют в потоке водителя, выпивавшего накануне

Многие водители знают, что для привлечения к себе любимым внимания инспекторов ГИБДД совсем необязательно хаотично рыскать по дороге или нагло нарушать ПДД. Можно спокойно ехать в потоке, но при этом оказаться в руках пристальных блюстителей правопорядка. Причем совсем неслучайно. Рассмотрим примеры, по которым гаишники определяют на проезжей части водителей, не так давно закладывавших за воротник.
ТЕМНЫЕ ОЧКИ
Да, негласная политика придорожных полицейских обязывает останавливать всех и каждого, кто управляет машиной в темных очках. Даже невзирая на чрезмерно солнечную погоду. Почему-то стражи порядка уверены, что очки не только помогают «рулевому» противостоять ослепляющим лучам, но и прятать за «шторами» красные глаза. А уж при личном общении с шофером инспектор быстро определит, выпивал ли тот в недавнем прошлом. На худой конец, не побрезгует возможностью к этому подвести.
ПРИОТКРЫТОЕ ОКНО
Часто придорожные борцы с нарушителями обращают внимание на приоткрытые окна автомобилей. Особенно зимой. По их мнению, таким образом водители пытаются проветривать машину, чтобы пары вчерашнего алкоголя не накапливались в салоне. Поэтому, если не желаете тратить время на проверки и разговоры, лучше поднимайте стекла при проезде мимо «гайцов».
ОПУЩЕННЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ КОЗЫРЬКИ
Еще один фактор, по которому сотрудники ГИБДД ориентируются при выборе на дороге транспортного средства для последующей остановки. Служивые уверены, что водители, опустившие козырьки, прячутся не от солнца, а от посторонних. В том числе, и от зорких глаз правоохранителей. Во всяком случае, дыхнуть или дунуть такого драйвера попросят наверняка.