Jaguar необычным образом отметит юбилей модели E-Type

Вся дюжина «Ягуаров» — это шесть кабриолетов и шесть купе — повторяет экземпляры, что были выставлены на стенде британской компании на Женевском автосалоне весной 1961 года. Соответственно, закрытые машины окрашены серой эмалью, а их салоны обшиты черной кожей. У открытых экземпляров — темно-зеленые кузова и болотного цвета интерьеры.

Любопытно, что всем автомобилям полагается вполне современная медиасистема Jaguar Classic Infotainment System, которая, несмотря на наличие экрана и навигатора, совершенно не выделяется на фоне оригинального салона. Еще один бонус — кнопка клаксона из 24-каратного золота.

В плане техники, рядные «шестерки» объемом 3,8 литра с отдачей в 269 сил перешли на электронную систему зажигания, плюс получили улучшенное охлаждение и современный выпуск. Вместо «родной» четырехступенчатой «механики» установлена новая пятиступенчатая.

Купить авто из юбилейного тиража можно только парой «купе и кабриолет». Ягуаровцы не называют ценник, но британские СМИ считают, что подобный дуэт может стоить около 700 тысяч фунтов, то есть 72 миллиона российских рублей.

Кстати, сравнительно недавно англичане возродили гоночную модель C-Type, которая также известна под индексом XK120-C. В 1951 году этот родстер легко одержал победу в культовой гонке «24 часа Ле-Мана», а всего свет увидели 53 машины. Теперь, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», компанию той полусотне экземпляров составят восемь «новодельных» копий.