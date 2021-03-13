АВТОВАЗ раскрыл все плюсы и минусы нового мотора 1.6 л

Напомним, что прежний силовой агрегат развивал 87 л. с. мощности. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» инженеры АВТОВАЗа, форсировать атмосферную «четверку» именно до 90 л. с. было решено из экономических соображений. Оказывается, с каждого автомобиля, мощность которого превышает 90 «коней», производитель обязан платить государству акциз.
Тем не менее, на выходе получился почти дизель! Благодаря снижению механических потерь, крутящий момент подрос до 143 Нм (+3). И 80% момента доступны при 1000 оборотах в минуту — это гарантирует дизельную тягу.
Однако возросшие мощность и момент — отнюдь не единственное достоинство новичка. Он вдобавок отличается пониженной шумностью (в среднем на 2,4дБа), меньшим расходом масла, плюс большим ресурсом — по официальных данным, движок должен отработать до капремонта 200 тысяч километров против прежних 160 тысяч.
Кроме того, свежая версия двигателя гарантирует снижение затрат на обслуживание, поскольку из списка работ исключена регулировка клапанов вплоть до 90 000 пробега. А каждые 20 000 владелец будет экономить примерно по 5 000 рублей: 3 000 — на топливае и 2 000 — на техобслуживании, поскольку не требуется регулировка клапанов на первом, третьем и пятом ТО.
А теперь информация для тех, кто способен отличить карбюратор от генератора. В головке блока цилиндров были оптимизированы впускные и выпускные каналы, водяная рубашка и камера сгорания — последнее принесло повышентие степени сжатия до 10,5 (было 10,3). Все это улучшило мощностные показатели и оптимизировало температурный режим.
У шкива коленчатого вала была увеличена опорная поверхность под демпфер, что улучшило фиксацию демпфера. Также мотористы перешли на свечи зажигания меньшего диаметра М12 (было М14). Казалось бы, мелочь, но благодарей ней был налажен оптимальный температурный режим свечи, а к камере сгорания улушился подвод антифриза.
Дроссельный патрубок — теперь новый, сечением 45мм вместо 52. Точность регулировки горючей смеси при частично открытом дросселе стала выше, а обороты холостого хода — ниже (750 против 850). А чтобы улучшить подачу топлива, появилась топливная рампа увеличеннного объема.
Наконец, в кривошипно-шатунном механизме вдовое снизилось количество противовесов коленвала (до четырех). Интересно, что размер шатунной шейки сделался меньше, но масла для смазки она теперь получает больше. Шатуны установлены меньшей длины. В итоге оказались снижены уровень вибрации и механические потери.
У поршеней изменилась геометрия камеры сгорания, увеличился жаровой пояс и появились трехкомпонентные маслосъемные кольца. Все это повысило показатели по качеству топливо-воздушной смеси, улучшило отвод тепла от поршня, снизило расход масла на угар и механические потери.
Замыкают список полностью новые распредвал и клапанная группа, куда входят клапаны, седло клапана, направляющая втулка, пружина, толкатель и маслосъемные колпачки. Также под замену пошла крышка головки блока цилиндров, благодаря которой снизился расход масла через систему вентиляции картера.
Первым свежий мотор получил LADA Largus 2021 модельного года, а следом он появится под капотом «Грант». А вот «Весте», как стало известно порталу «АвтоВзгляд» новинка не перепадет.