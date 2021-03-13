АВТОВАЗ раскрыл все плюсы и минусы нового мотора 1.6 л

Кроме того, свежая версия двигателя гарантирует снижение затрат на обслуживание, поскольку из списка работ исключена регулировка клапанов вплоть до 90 000 пробега. А каждые 20 000 владелец будет экономить примерно по 5 000 рублей: 3 000 — на топливае и 2 000 — на техобслуживании, поскольку не требуется регулировка клапанов на первом, третьем и пятом ТО.

А теперь информация для тех, кто способен отличить карбюратор от генератора. В головке блока цилиндров были оптимизированы впускные и выпускные каналы, водяная рубашка и камера сгорания — последнее принесло повышентие степени сжатия до 10,5 (было 10,3). Все это улучшило мощностные показатели и оптимизировало температурный режим.

У шкива коленчатого вала была увеличена опорная поверхность под демпфер, что улучшило фиксацию демпфера. Также мотористы перешли на свечи зажигания меньшего диаметра М12 (было М14). Казалось бы, мелочь, но благодарей ней был налажен оптимальный температурный режим свечи, а к камере сгорания улушился подвод антифриза.