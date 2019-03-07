От фаэтона до марсохода: «Олдтаймер-Галерея» удивляет диковинными раритетами

В этом году проходит уже 28-е по счету ретромоторшоу, к слову сказать, единственное по своему размаху в России и крупнейшее в Восточной Европе. Выставка расположилась сразу в трех павильонах и занимает площадь в 10 000 кв. метров. И главное, в этот раз здесь присутствуют экспонаты, ранее нигде не выставлявшиеся.

Кроме частных мастерских и коллекционеров, свои редчайшие образцы автомобилестроения прошлого привезут ведущие российские музеи. Особое внимание стоит обратить на экспозицию «Гараж особого назначения», посвященную главным авто кортежей и мотоциклетным эскортам первых лиц нашего государства, начиная с Никиты Сергеевича Хрущева и заканчивая действующим президентом России Владимиром Путиным.