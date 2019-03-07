От фаэтона до марсохода: «Олдтаймер-Галерея» удивляет диковинными раритетами

Несмотря на то, что на пороге уже стоит прогрессивный век электромобилей и беспилотников, прикоснуться к миру классики, окунувшись в эстетику автомобилестроения прошлого и позапрошлого веков, по-прежнему приятно и, более того, полезно. Ведь без прошлого нет будущего. Увидеть раритеты в живую можно на автосалоне «Олдтаймер-Галерея», чьи двери гостеприимно распахнуты с 7 по 10 марта в Выставочном Центре «Сокольники».
В этом году проходит уже 28-е по счету ретромоторшоу, к слову сказать, единственное по своему размаху в России и крупнейшее в Восточной Европе. Выставка расположилась сразу в трех павильонах и занимает площадь в 10 000 кв. метров. И главное, в этот раз здесь присутствуют экспонаты, ранее нигде не выставлявшиеся.
Кроме частных мастерских и коллекционеров, свои редчайшие образцы автомобилестроения прошлого привезут ведущие российские музеи. Особое внимание стоит обратить на экспозицию «Гараж особого назначения», посвященную главным авто кортежей и мотоциклетным эскортам первых лиц нашего государства, начиная с Никиты Сергеевича Хрущева и заканчивая действующим президентом России Владимиром Путиным.
На фото бронированный ЗИЛ-41047 из кортежа М.С. Горбачева
На фото бронированный ЗИЛ-114 из кортежа Л.И. Брежнева
Любители старины, желающие найти что-то особенное для себя, могут прогуляться между рядами уже ставшего традиционным «блошиного рынка». А состоятельные коллекционеры в последний день получат возможность поучаствовать в аукционных торгах, где в качестве лотов представят не только редкие олдтаймеры, но и прочий технический антиквариат. Так что стартовая стоимость лотов может начинаться как от нескольких тысяч, так и от нескольких миллионов рублей.
О некоторых особенно интересных экспонатах хочется рассказать подробнее.
Из частных коллекций
Среди множества блистательных и привлекающих к себе внимание ярких экспонатов сложно пройти мимо Москвича-408, но не обычного, а в модификации «Турист». Это первый советский родстер со съемной жесткой крышей, разработанный в 1963 году и вышедший всего в двух экземплярах.
Правда, изначально планировалось наладить мелкосерийную сборку порядка 150 автомобилей в год. Но более первостепенные задачи оттеснили работы над производством модели, которые позднее и вовсе сошли на нет. Интересно, что наряду с открытой «двухдверкой» велись разработки и трехдверного универсала, но в этом случае до готового автомобиля дело не дошло.
Еще одна жемчужина выставки — Pierce-Arrow Model 143 1929 года. Бренд начал выпускать автомобиль в то время, когда Джордж Пирс продал свою компанию Studebaker Corporation. Машина получила удлиненную базу и новый для тех лет шестилитровый восьмицилиндровый мотор мощностью 125 л. с. Тогда марку Pierce-Arrow выбирали для себя голливудские звезды первой величины.
И вновь вернемся к отечественным автостроителям: пожалуй, самым необычным автомобилем, и, возможно, самым курьезным на выставке можно назвать вездеход ГМВ-2, разработки которого велись в первой половине 1970-х годов. «Полугусеничный самолёт Гагарина» построил оренбуржец Михаил Гудрин из фюзеляжа учебно-тренировочного Ил-28У (именно на таком набирался опыта Юрий Гагарин), поставив его на колесно-лыжно-гусеничный движитель. А название расшифровывается очень просто: инициалы самого инженера, плюс первая буква имени его сына Всеволода.
Музейные ценности
Десятки музеев выставят в Сокольниках свои самые редкие экспонаты, которых можно насчитать несколько сотен. Среди россыпи раритетов есть одна очень необычную конструкция — так называемый «танк» Игнатьева. Дистанционно управляемая повозка, прокладывающая путь через заграждение или транспортирующая орудие неприятеля (цеплялась крюками и волокла), была создана в 1908 году революционером Александром Михайловичем Игнатьевым.
Неказистая на первый взгляд тележка стала прародителем современных боевых роботов. Эта техника выставляется обычно в Политехническом музее.
Кстати, Политех привез и другую интересную технику. И один из экземпляров — Phänomobil — трехколесная открытая повозка с мотором на переднем колесе. Столетие назад «Феномобиль» был доступен и столичным жителям (тогда петербуржцам). На одном таком авто, часто мелькавшем на улицах города, развозили газету «Речь».
Музей УГМК (Уральской горно-металлургической компании), расположенный в Верхней Пышме Свердловской области, тоже привез в Москву немало экспонатов, к примеру, фаэтон КИМ 10—51 (Государственный автосборочный завод им. Коммунистического Интернационала Молодёжи). Прототипом малолитражки послужил американский Ford Prefect 1936 года. Кстати, автомобиль сошел с конвейера в 41-м малой партией. Но, двухдверный кабриолет с мягким верхом оказался очень тесным и не получил одобрения Секретаря ЦК Иосифа Виссарионовича Сталина.
Музей института космических исследований РАН (ИКИ РАН) тоже отметился на автомобильной выставке, представив, что бы вы подумали? Ну конечно, марсоход. Инопланетный вездеход массой 50 кг. Техника была «обучена» искать на поверхности Красной планеты воду, измерять амплитуду подземных толчков, а также исследовать атмосферу.
Уникальный и инновационный для своего времени аппарат оснастили шестиколесным полноприводным шасси из титанового сплава с шагающим режимом движения. Но в 90-е малыш оказался никому не нужен: программу покорения Марса закрыли, получив вместо космических технологий шоколадные батончики.