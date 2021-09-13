Москва отметила День города космическим ретро-ралли

Участники завораживали зрителей не только красивыми старинными машинами, но и своими образами. В этом году ралли было посвящено 60-летию полёта человека в космос. Экипажи перевоплощались в космонавтов и марсиан, и удивляли всех эпатажными костюмами.

Стартовали участники от знаменитой сталинской высотки на Кутузовском. Маршрут ралли проходил по знаковым достопримечательностям Москвы, Воробьевы Горы, Поклонная гора, Петровский путевой дворец. В заезде участвовало 25 машин — редчайших представителей отечественного и мирового автопрома, сошедших с конвейера более 40 лет назад.