Москва отметила День города космическим ретро-ралли

Участники завораживали зрителей не только красивыми старинными машинами, но и своими образами. В этом году ралли было посвящено 60-летию полёта человека в космос. Экипажи перевоплощались в космонавтов и марсиан, и удивляли всех эпатажными костюмами.
Стартовали участники от знаменитой сталинской высотки на Кутузовском. Маршрут ралли проходил по знаковым достопримечательностям Москвы, Воробьевы Горы, Поклонная гора, Петровский путевой дворец. В заезде участвовало 25 машин — редчайших представителей отечественного и мирового автопрома, сошедших с конвейера более 40 лет назад.
Автомобили приводили в восторг и бывалых ценителей автоспорта и случайных прохожих, ведь подобную технику можно встретить не в каждом музее. Например, в заезде участвовал британский спортивный автомобиль, который обожала принцесса Диана — Austin-Healey 3000 МК1 1960 года выпуска.
Были и автоветераны, выпущенные больше века назад — Ford GPV 1943 года, Plymouth P3 Business Coupe, Packard Super Eight Formal Sedan 1937 года. Кстати, на подобном «Паккарде» любил разъезжать по Голливуду американский актёр Кларк Гейбл. А вот поклонников «классики» порадовал — элегантный Mercedes-Benz Adenauer 300 1956 года выпуска.
Участники проехали 90 километров по московским улицам и проспектам. в котором важна не скорость, а точность и пунктуальность движения по маршруту, загаданному организаторами в специальной дорожной книге. Задачу усложняли дополнительные задания в виде фототочек, превратившие гонку в настоящий квест.
Финишировали участники под праздничный салют и аплодисменты зрителей. За виртуозную езду, с соблюдением всех правил дорожного движения, команды наградили Кубками и ценными призами. «Ночной Москвой» завершился ещё один сезон ретро-ралли классических автомобилей московского клуба РККА.