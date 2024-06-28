Лимитированный ретро-кабриолет Mercedes-Benz появился в продаже в России

На отечественном вторичном авторынке появился еще один редкий Mercedes-Benz послевоенной эпохи. Наряду с седаном Mercedes-Benz Typ 300, к покупке доступен кабриолет Mercedes-Benz 300 Cabriolet D.

Портал «АвтоВзгляд» отыскал на одном из популярных классифайдов объявление о продаже Mercedes-Benz 300 Cabriolet D (W186), выпускавшийся с 1951 по 1957 годы. За это время было сделано всего 642 стильных кабриолета, один из которых оказался в России и сейчас ищет нового владельца. Продавец заявляет, что «автомобиль в отличном состоянии, официально ввезен в РФ с полной оплатой таможенных пошлин и выдачей российского ПТС».

Черный кабриолет с пробегом 1000 км оснащен 115-сильным 3-литровым мотором в сочетании с механической коробкой передач. Машина 1953 года выпуска предлагается желающим за 25 000 000 рублей — в два с половиной раза дороже седана аналогичной поры. Но посколько авто чрезвычайно редкое, такая цена кажется вполне оправданной.