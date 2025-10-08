Названы нарушения ПДД, которые чаще всего допускают московские водители

В столице с начала текущего года удалось зафиксировать более 65 тыс. нарушений ПДД благодаря электропарконам. Они помогают дисциплинировать автомобилистов и регулировать дорожное движение.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил московский дептранс. Согласно его данным, чаще всего парконы выявляют превышение скорости в Первопрестольной. Еще в список популярных нарушений входят проезд по обочине и остановка на направляющих островках. Разумеется, не обошлось без парковки в неположенных местах, в конец перечня попала остановка в зоне действия запрещающих знаков.

В то же время сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на электропарконах не только ловят нарушителей, но и оказывают помощь простым водителям. У каждого экипажа есть бланки европротокола, аптечка, огнетушители, а также пусковое устройство, домкрат и буксировочный трос.

По словам заместителя столичного мэра Максима Ликсутова, после появления на дорогах мобильных комплексов фото- и видеофиксации ЦОДД (то есть тех же парконов) автомобилисты стали более внимательными.

Ранее портал «АвтоВзгляд» перечислил самые популярные мифы о дорожных камерах в России.