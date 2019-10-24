Минэкономики вернет техосмотр в ГИБДД

Стало известно о новой инициативе Минэкономики в области техосмотра, которая, в конечном счете, может привести к полному возврату ТО в руки ГИБДД. Ведомство направило в правительство письменые предложения по передаче МВД «полномочий по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере технического осмотра».

Другими словами — полностью отдать эту сферу на откуп ГИБДД. Кроме того, в аппарате правительства обсуждается перспектива отобрать у прочих госорганов полномочия по контролю в области обязательного ТО и вместе со штатными единицами и финансированием и передать в МВД, пишет «Коммерсант».

Фактически все вернется к схеме, существовавшей до 2011-го года, когда функции контроля за ТО отобрали у ГИБДД и отдали Росийскому союзу автостраховщиков.

Напомним, что основной причиной того решения была коррупция среди полицейских, практически в открытую торговаваших оформлением талонов ТО. И вот теперь, по прошествии почти 10-ти лет, предлагается вернуть полиции эту «кормушку».

Кроме того, удивительно, что абсолютно все заинтересованные ведомства напрочь игнорируют реальную статистику, накопленную страховщиками за последние десятилетия. Она с математической точностью подтверждает: статистической связи между техническим состоянием машин и убыточностью (то есть вероятностью ДТП) не существует. По этой причине обязательный техосмотр бессмыслен с точки зрения снижения безопасности дорожного движения.