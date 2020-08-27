Автомобилистка требует с инспектора ГИБДД 100 000 рублей за интимные расспросы

Судебная история началась еще в январе 2020. Тогда на улице Октябрьской в Борисоглебске наряд местной ДПС остановил Peugeot 206, за рулем которого находилась истица.

В ходе беседы с полицейскими она имела неосторожность сказать, что принимает лекарства, чем немедленно воспользовались доблестные стражи порядка, пригласив ее пройти освидетельствование на предмет опьянения.

Далее патрульные составили на нее протокол о вождении в нетрезвом виде, который позднее был признан судом незаконным.

Теперь она подала судебный иск к инспектору за то, что он во время процедуры оформления того протокола задавал ей вопросы, выходящие за процессуальные рамки, в том числе, касающиеся личной и семейной жизни дамы — например о детях.

По этой причине девушка просит взыскать с полицейского 100 000 рублей компенсации нанесенного ей морального вреда «за нравственные страдания, выразившиеся в незаконном получении информации о ее частной и семейной жизни» — говорится в сообщении Борисоглебского городского суда.