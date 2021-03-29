Арестован полковник ГИБДД, полтора года торговавший «правами»

Начальника местного отдела РЭР и ТН АМТС подозревают в получении взяток за незаконные действия по нескольким эпизодам, сообщает управление Следственного комитета по Тюменской области. По данным следствия, с октября 2018 года по декабрь 2019 года граждане, желающие получить «права» без сдачи экзаменов, обращались с соответствующей просьбой к посреднику, тоже сотруднику полиции, действовавшему в связке с полковником.

Через него же передавались деньги непосредственно начальнику отдела Жигалкину. Получив очередную мзду, последний приказывал подчиненным оформлять успешную сдачу экзаменов гражданином без фактического тестирования кандидата в водители.

Теперь экс-полицейских обвиняют по 12-ти преступным эпизодам. Одного по части 3 статьи 290 УК («Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере»), а другого по части 2 статьи 291.1 УК («Посредничество во взяточничестве»). Задержанные взяты судом под стражу до 24 мая текущего года.