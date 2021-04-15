Как начальник ГИБДД по Тюменской области торговал «правами»

Начальник ГИБДД Тюменской области полковник Александр Селюнин стал главным фигурантом уголовного дела о торговле «правами». На данный момент следствие располагает данными о шести эпизодах выдачи гражданам водительских удостоверений без экзаменов.

По данным местного СКР, с августа по октябрь 2020 года желающие получить ВУ без экзаменов, обращались к посреднику, который получал от них деньги. Посредник в свою очередь доносил «запросы клиентов» до начальника УГИБДД по Тюменской области Селюнина. Последний приказывал подчиненным принять экзамены у «оплатившего услугу» без фактической их сдачи и выдать тому водительское удостоверение. Теперь уже экс-начальнику ГИБДД грозит часть 3 статьи 290 УК (получение должностным лицом через посредника взятки), а его посреднику, чье имя не разглашается, часть 2 статьи 291.1 УК (посредничество во взяточничестве).

Любопытно, что буквально пару недель назад стало известно об аресте руководителя отдела регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств ГИБДД Тюмени Михаила Жигалкина и сотрудничавшего с ним посредника — по точно таким же статьям Уголовного кодекса. Тогда СКР сообщал, что бывший подчиненный Александра Селюнина и его компаньон с октября 2018-го по декабрь 2019 года по точно такой же схеме продали гражданам 12 водительских удостоверений без приема экзаменов.