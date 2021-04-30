Почему многих водителей все же заставят сдавать кровь «на алкоголизм»

Пожалуй, все помнят скандал вокруг попытки Минздрава ввести обязательное и дорогостоящее тестирование крови для граждан, желающих получить медсправку для ГИБДД, на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT-тест). Якобы для выявления и отсеивания алкоголиков. Эти планы, помнится, раскритиковал Президент РФ Владимир Путин, возмутившись дороговизной «обязаловки», которая должна была стать реальностью уже в 2019 году.

Наделавший тогда шум приказ Минздрава отозвали. Попутно СМИ выяснили, что главный лоббист этого нововведения, главный нарколог Минздрава Евгений Брюн, тесно связан с конторой, являющейся чуть-ли не монополистом в области поставок оборудования для CDT-тестирования в Россию.

Так вот, из новейшей редакции приказа Минздрава упоминание CDT-тестов исчезло вообще. Вместо него появилась обтекаемая фраза: «лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя». Кроме того, документ формально сохраняет существующий порядок направления на лабораторные анализы «на алкоголизм» и «на наркоманию».