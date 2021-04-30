Почему многих водителей все же заставят сдавать кровь «на алкоголизм»

Пожалуй, все помнят скандал вокруг попытки Минздрава ввести обязательное и дорогостоящее тестирование крови для граждан, желающих получить медсправку для ГИБДД, на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT-тест). Якобы для выявления и отсеивания алкоголиков. Эти планы, помнится, раскритиковал Президент РФ Владимир Путин, возмутившись дороговизной «обязаловки», которая должна была стать реальностью уже в 2019 году.
Наделавший тогда шум приказ Минздрава отозвали. Попутно СМИ выяснили, что главный лоббист этого нововведения, главный нарколог Минздрава Евгений Брюн, тесно связан с конторой, являющейся чуть-ли не монополистом в области поставок оборудования для CDT-тестирования в Россию.
Так вот, из новейшей редакции приказа Минздрава упоминание CDT-тестов исчезло вообще. Вместо него появилась обтекаемая фраза: «лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя». Кроме того, документ формально сохраняет существующий порядок направления на лабораторные анализы «на алкоголизм» и «на наркоманию».
Решение об этом принимает врач в наркодиспансере по результатам общения с гражданином, желающим получить медсправку для ГИБДД. Впрочем, ужесточение порядка тоже присутствует. Для тех, кто лишен водительского удостоверения судом за пьянство или употребление наркотиков за рулем, анализы, призванные выявить пристрастие к алкоголю и «наркоте», станут обязательной процедурой.
Заметим, что несмотря на относительно лояльные к законопослушным водителям формулировки нового варианта приказа Минздрава, совсем не исключено их «новое прочтение» врачами наркодиспансеров, что называется, «на местах».
Ведь достаточно одного негласного указания руководства, и рядовой врач-нарколог начнет обнаруживать одному ему видимые признаки алкоголизма у каждого первого, кто приходит в диспансер за справкой для ГИБДД. А под успокаивающим названием «лабораторные исследования крови» вполне может скрываться все тот же дорогостоящий CDT-тест (около 5000 рублей!), предполагает «Коммерсант».
Ведь и Минздрав все тот же, и главный нарколог всея России Евгений Брюн никуда из него не делся, и водители все идут и идут за справками ГИБДД в наркодиспансеры — порядка 6 млн. человек в год. Такой «рынок» не может не привлекать предприимчивых и умных людей. А большинство чиновников себя дураками явно не считает.