Каким приметам и суевериям гаишники следуют круче, чем регламенту несения службы

Даже поверхностное изучение гаишных примет и суеверий обнаруживает изрядное число параллелей и смысловых заимствований из списка «общечеловеческих» заморочек подобного толка. Это вполне объяснимо: все-таки в одном социуме живем. Однако от этого дорожно-правоохранительные приметы становятся лишь забавнее.

Пожалуй самая гланая гаишная примета касается полосатого жезла. Она гласит: уронил жезл — дальше в этот день все пойдет через, как говорится, одно место. Поэтому сотрудники крайне внимательно относятся к этому служебному инвентарю. Особенно в начале смены, когда некстати выскользнувший из руки предмет может изгадить долгие часы службы.

Следующее суеверие требует, чтобы патрульный обязательно оформил либо постановление, либо протокол на первого же остановленного за день водителя. Это — залог того, что оставшаяся часть дежурства пройдет удачно. Отчасти именно поэтому в начале смены сотрудники ГИБДД особенно въедливы и могут докопаться до самого мелкого нарушения, на которое днем или вечером даже и не подумают реагировать.