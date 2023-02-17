Каким приметам и суевериям гаишники следуют круче, чем регламенту несения службы

Даже поверхностное изучение гаишных примет и суеверий обнаруживает изрядное число параллелей и смысловых заимствований из списка «общечеловеческих» заморочек подобного толка. Это вполне объяснимо: все-таки в одном социуме живем. Однако от этого дорожно-правоохранительные приметы становятся лишь забавнее.
Пожалуй самая гланая гаишная примета касается полосатого жезла. Она гласит: уронил жезл — дальше в этот день все пойдет через, как говорится, одно место. Поэтому сотрудники крайне внимательно относятся к этому служебному инвентарю. Особенно в начале смены, когда некстати выскользнувший из руки предмет может изгадить долгие часы службы.
Следующее суеверие требует, чтобы патрульный обязательно оформил либо постановление, либо протокол на первого же остановленного за день водителя. Это — залог того, что оставшаяся часть дежурства пройдет удачно. Отчасти именно поэтому в начале смены сотрудники ГИБДД особенно въедливы и могут докопаться до самого мелкого нарушения, на которое днем или вечером даже и не подумают реагировать.
Кстати, им неприятно, если в первом остановленном за день автомобиле за рулем окажется женщина. Это намек на то, что до конца рабочего времени служивого будут преследовать разного рода раздражающие неурядицы, именуемые в народе емким словом «геморрой». Совсем плохо, если утреннюю тетку за рулем не удастся оштрафовать.
Еще одна плохая примета — остановить водителя и выяснить, что он — тоже сотрудник полиции. В таком случае однозначно следует ждать каверз и подвохов со стороны начальства или представителей других правоохранительных органов.
А еще придорожному полицейскому категорически не следует пересчитывать деньги в служебной машине. Даже если это его законная зарплата, а салонный видеорегистратор выключен. Такой поступок может накликать неожиданную служебную проверку — вплоть до провокации взятки со стороны подразделения собственной безопасности или ФСБ.
А вот прилепить, хотя бы на время смены, к торцу рукоятки жезла монетку — дело благолепное. Это притягивает к сотруднику ДПС деньги. То есть водителей-нарушителей либо готовых дать взятку, либо тех, кого можно оформить по статье КоАП, подразумевающей лишение «прав». Чем больше таких протоколов (или любых постановлений в отношении сотрудников других подразделений полицейского ведомства), тем больше ценит и поощряет патрульного ГИБДД его начальство!