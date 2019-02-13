Лишат ли «прав» за ремонт машины в пьяном виде на трассе

В дороге случается разное. Например, колесо лопнет. И не одно, а сразу несколько. Как ни странно, но это событие может дать старт длительной административной истории с участием ДПС, суда, лишением «прав» и другими неприятностями.
Максим Строкер

Представьте: возвращаетесь вы в с работы на машине. И уже поблизости от дома чувствуете, что пробило колесо. Останавливаетесь у обочины и «радуетесь» еще больше: беда случилась не с одним, а с двумя колесами с одной стороны, причем капитально — их зажевало и восстановлению они не подлежат.

Так бывает, если наезжаешь одной стороной машины на какую-нибудь острую железяку или доску с гвоздями. С собой две «запаски» никто не возит. Придется на попутке или такси ехать либо в гараж за парой сменных колес (если они у тебя есть), либо снимать диски с машины и отправляться с ними в шинный магазин за новой резиной.

Многие мужики в такой ситуации с расстройства или закоченев за время возни с домкратом слегка «принимают на грудь» — все равно потом за руль не садиться. Это, как пишет канал «ТриБолта», ключевая ошибка, потому как дальше события вполне могут развиваться по следующему сценарию. Ковыряешься ты возле своей машины с новыми колесами, и тут подъезжает экипаж ДПС — поинтересоваться, что и как.

Принюхиваются, о от тебя алкоголем несет. Учуяли, обрадовались, и оформляют протокол по поводу того, что водитель после ДТП употребил алкоголь. Факта управление машиной не было, зато, мол, дорожное происшествие имело место.

А по статье 12.27 КоАП за это положено лишать «прав» и сдирать штраф в 30 000 рублей. И, понятное дело, инспекторам ничего не докажешь, как правило. Им главное — лишенческий протокол изготовить, за это их начальство похвалит. А что там было на самом деле — не колышет.

После этого дело идет в суд. Там мировой судья почти со 100-процентной вероятностью лишит вас «прав» и присудит 30 000 рублей. Если он так не поступит, с него начальство спросит: почему это он «проклятого алкоголика» оправдал? Может, тот взятку сунул представителю Фемиды?!

Поэтому никакие объяснения, что аварии не произошло, а речь идет лишь о починке машины, на мирового судью впечатления не произведет. Но тут сдаваться нельзя. Нужно идти с обжалованием в вышестоящую судебную инстанцию.

Дело в том, что как раз по аналогичному случаю уже имеется решение Верховного суда РФ. В свое время он разъяснил, что по ПДД, ДТП — это «событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб».

Но раз из-за пробитых колес машины никто не пострадал и нет никакого материального ущерба, то и ДТП не было! Поэтому и протокол за «употребление» после аварии составлять было нельзя.Соответственно, и мировой судья не имел права лишать водительского удостоверения и вменять 30 000 рублей штрафа!

Но даже зная об этом, выпивать в процессе ремонта машины не стоит — мало кому понравится доказывать потом в судах, что ты — не верблюд.

штрафы, суд, лишение прав, ПДД, авария, ДТП, ремонт, ГИБДД
13 февраля 2019
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