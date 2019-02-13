Лишат ли «прав» за ремонт машины в пьяном виде на трассе

Представьте: возвращаетесь вы в с работы на машине. И уже поблизости от дома чувствуете, что пробило колесо. Останавливаетесь у обочины и «радуетесь» еще больше: беда случилась не с одним, а с двумя колесами с одной стороны, причем капитально — их зажевало и восстановлению они не подлежат.

Так бывает, если наезжаешь одной стороной машины на какую-нибудь острую железяку или доску с гвоздями. С собой две «запаски» никто не возит. Придется на попутке или такси ехать либо в гараж за парой сменных колес (если они у тебя есть), либо снимать диски с машины и отправляться с ними в шинный магазин за новой резиной.

Многие мужики в такой ситуации с расстройства или закоченев за время возни с домкратом слегка «принимают на грудь» — все равно потом за руль не садиться. Это, как пишет канал «ТриБолта», ключевая ошибка, потому как дальше события вполне могут развиваться по следующему сценарию. Ковыряешься ты возле своей машины с новыми колесами, и тут подъезжает экипаж ДПС — поинтересоваться, что и как.