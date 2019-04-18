Пять смертельно опасных действий, на которые отвлекается человек за рулем

Фото http://www.greylaw.com
Каждый водитель во время движения в той или иной степени отвлекается от управления автомобилем. С одной стороны, это легко понять, потому что человек — не робот, но с другой — чем выше скорость, тем больше шансов из-за рассеянного внимания угодить в серьезное ДТП. Портал «АвтоВзгляд» напоминает о самых распространенных действиях водителя, которые могут с ними сыграть злую шутку.
Иван Флягин

Самое страшное, когда человек, управляющий машиной, не только переключает внимание на посторонние предметы, но в дополнение к этому, на полном ходу еще и отпускает руль для каких-то действий. Наверняка найдутся «каскадеры», которые на приличной скорости не прочь вообще бросить штурвал на пару-тройку секунд, освободив обе руки, чтобы, например, открыть бутылку с минералкой. При этом рулевое колесо они будут заправски придерживать коленями.

А ведь автомобиль, неконтролируемый водителем, уязвим перед любым, даже незначительным, изъяном асфальта, который легко собьет машину с траектории. Не говоря уже о других экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге в любое мгновение.

Смартфон

Для многих наших современников смартфон давно превратился в священный тотем, который они уже не в силах выпустить из рук ни днем, ни ночью. Не секрет, что масса водителей продолжают игнорировать запрет на разговоры по телефону во время движения без использования устройства hands-free. К тому же среди них найдется и немало тех, кто умудряется за рулем на полном ходу активно переписываться по мессенджеру, пользоваться поисковиком или читать новости. Чем это грозит, повторяться не будем.

Медиасистема

Отдельного к себе внимания обычно требует штатная мультимедийная система. Порой водитель отвлекается на нее во время движения. Чаще всего причиной становится капризный навигатор, когда приходится на ходу перенастраивать маршрут.

Еще один повод сосредоточится на мультимедийке — поиск нужной радиостанции или необходимого медиа-файла на флэшке, либо на подключенном гаджете. Все это в одну секунду может привести к самым печальным и непоправимым последствиям.

Еда

Прием пищи на большой скорости — также экстремально опасен для всех участников движения. Непроизвольную и неадекватную реакцию водителя могут вызвать банальные вещи — горячий кусок во рту, упавший на пол кусок бутерброда, пролитый кофе, жирная капля соуса на одежде, липкие руки, поиск салфетки и так далее. В таких условиях уж точно пища не пойдет в прок, поэтому вкушать трапезу лучше сидя в придорожном кафе.

Упавший предмет

Зачастую водителя не останавливает от необдуманных действий упавший на пол смартфон, зарядное устройство, солнцезащитные очки, флэшка или любая другая мелочь. Хуже, если падает пробка от бутылки с водой, и совсем опасно, когда это непотушенная сигарета. Если в машине не предусмотрен подстаканник, то тару придется держать в руке, чтобы не пролить жидкость. А бычок может упасть не только на коврик, но, что еще хуже — прямо на кресло между ног водителя. И ведь найдутся те, кто вместо того, чтобы в этой ситуации немедленно остановиться, попытаются нащупать недокуренную сигарету руками, изогнувшись на полном ходу в три погибели…

Одежда

Из числа водителей, кому-то вдруг приспичило во время движения снять или одеть куртку, свитер или кофту, далеко не все сочтут необходимым для этого припарковаться. Тем более, если рядом на переднем сидении сидит пассажир, который возьмется ему помочь. Увы — такое безумие со стороны водителей случается регулярно.

ПДД из всех перечисленных действий запрещает рулевым только одно — пользоваться во время движения телефоном без применения устройства hands-free, о чем было сказано выше. Тем не менее, каждый шофер, независимо от возраста, пола и опыта, должен следовать здравому смыслу и осознавать, что любой фактор, отвлекающий его от управления автомобилем, может легко привести к самым страшным ДТП и унести чужие жизни.

вред здоровью, ущерб, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, автопутешествие, туризм, автотуризм
18 апреля 2019
1798