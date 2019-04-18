Пять смертельно опасных действий, на которые отвлекается человек за рулем

Самое страшное, когда человек, управляющий машиной, не только переключает внимание на посторонние предметы, но в дополнение к этому, на полном ходу еще и отпускает руль для каких-то действий. Наверняка найдутся «каскадеры», которые на приличной скорости не прочь вообще бросить штурвал на пару-тройку секунд, освободив обе руки, чтобы, например, открыть бутылку с минералкой. При этом рулевое колесо они будут заправски придерживать коленями.

А ведь автомобиль, неконтролируемый водителем, уязвим перед любым, даже незначительным, изъяном асфальта, который легко собьет машину с траектории. Не говоря уже о других экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге в любое мгновение.

Смартфон

Для многих наших современников смартфон давно превратился в священный тотем, который они уже не в силах выпустить из рук ни днем, ни ночью. Не секрет, что масса водителей продолжают игнорировать запрет на разговоры по телефону во время движения без использования устройства hands-free. К тому же среди них найдется и немало тех, кто умудряется за рулем на полном ходу активно переписываться по мессенджеру, пользоваться поисковиком или читать новости. Чем это грозит, повторяться не будем.