Что чаще всего ломают в авариях водители

Самыми травмоопасными деталями автомобиля считаются двери, об которые бьются в результате боковых ударов и опрокидывания машины. При прямом столкновении, как правило, серьезной угрозой является лобовое стекло и руль вместе с рулевой колонкой. Пострадавшие в ДТП получают наиболее тяжелые увечья, угрожающие жизни, в результате деформации кузова и внутренних элементов конструкции автомобиля, а также при ударах о выступающие части интерьера. При этом пристегнутый ремень безопасности снижает вероятность травм, несовместимых с жизнью, в три раза.

Голова

По статистике 65% от общего количества раненых при ДТП страдают от травм головы. Наш полый череп состоит из тонких костей и считается самой уязвимой частью костного аппарата. Усугубляет положение тот факт, что в момент резкой смены направления и при внезапной остановке шея становится самой подвижной частью тела. Даже легкий удар головой способен вызвать сотрясение мозга и переломы лицевых костей. Для предотвращения подобных травм в машины устанавливаются подушки безопасности, но и они далеко не всегда спасают.

Конечности

У 15% пострадавших в ДТП наблюдаются различные травмы ног, а у 12% страдают руки. Увечья нижних конечностей чаще всего получают водитель и впереди сидящий пассажир.