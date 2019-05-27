Что чаще всего ломают в авариях водители

Как правило, в автомобильных авариях больше всего увечий получает водитель, потому что в его локации сконцентрировано наибольшее количество травмоопасных конструктивных элементов. Портал «АвтоВзгляд» в очередной раз напоминает, как и чем рискуют люди за рулем, игнорирующие ПДД.
Самыми травмоопасными деталями автомобиля считаются двери, об которые бьются в результате боковых ударов и опрокидывания машины. При прямом столкновении, как правило, серьезной угрозой является лобовое стекло и руль вместе с рулевой колонкой. Пострадавшие в ДТП получают наиболее тяжелые увечья, угрожающие жизни, в результате деформации кузова и внутренних элементов конструкции автомобиля, а также при ударах о выступающие части интерьера. При этом пристегнутый ремень безопасности снижает вероятность травм, несовместимых с жизнью, в три раза.
Голова
По статистике 65% от общего количества раненых при ДТП страдают от травм головы. Наш полый череп состоит из тонких костей и считается самой уязвимой частью костного аппарата. Усугубляет положение тот факт, что в момент резкой смены направления и при внезапной остановке шея становится самой подвижной частью тела. Даже легкий удар головой способен вызвать сотрясение мозга и переломы лицевых костей. Для предотвращения подобных травм в машины устанавливаются подушки безопасности, но и они далеко не всегда спасают.
Конечности
У 15% пострадавших в ДТП наблюдаются различные травмы ног, а у 12% страдают руки. Увечья нижних конечностей чаще всего получают водитель и впереди сидящий пассажир.
Нередко при тяжелых авариях в искореженном деформированном кузове застревают именно ноги, и поэтому человека трудно вытащить из машины. Причем переломы — не самое страшное, что может случится с конечностями в такой ситуации. Если ноги сильно сдавлены длительное время, то есть риск развития некроза мягких тканей. Этот процесс необратим, и грозит ампутацией конечностей.
При серьезных ДТП у водителя часто страдают руки. Кисти и пальцы ломаются при ударе о руль, а переломы предплечий и локтей случаются обычно в результате бокового удара и при опрокидывании автомобиля.
Внутренние органы
Травмы внутренних органов при авариях возникают от сильных ушибов, которые человек может получить в результате ударов при столкновении автомобиля. Случается, что причиной подобных повреждений становится неправильно пристегнутый ремень безопасности. Сильные ушибы грудной клетки сопровождаются не только переломом ребер, но и внутренним кровотечением пораженных органов.
Такие увечья, как и закрытые переломы, сложно идентифицировать, и обычно они опасны из-за несвоевременного оказания необходимой помощи. Кстати, именно по этой причине летальный исход участников ДТП наблюдается в более чем 70% случаев.