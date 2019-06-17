Новые правила автотюнинга вступают в силу, но с опозданием

По постановлению Правительства №413, чтобы как-то улучшить свою «ласточку» (например, установить газобаллонное оборудование для экономии, или лебедку и силовые бамперы для внедорожных покатушек, а также дополнительный багажник или фаркоп), необходимо пройти несколько инстанций.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», для начала нужно представить транспортное средство в испытательную лабораторию и получить там предварительное заключение техэкспертизы. С этой справкой отправиться в отделение ГИБДД за разрешением.

Когда же над автомобилем уже поколдовали мастера, придется вновь посетить лабораторию. Причем по новому регламенту машину нужно привезти лично. Фотографиями внесенных изменений уже не отделаешься: все по ГОСТ 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия».

И тут выяснилось, что аккредитованных испытательных учреждений на всю Россию — 17 штук. И автовладельцам, к примеру, из Калининграда или с Чукотки, чтобы отдать переделанное авто на осмотр, придется преодолеть тысячи километров. Поэтому, как сообщает «Коммерсантъ», Коллегия Евразийской экономической комиссии решила, что ГОСТ 33670 начнут применять с 1 июля 2020 года, то есть на год позже обещанного. За это время пробел с лабораториями успеют вроде бы собираются ликвидировать.