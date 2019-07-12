В каких случаях можно игнорировать дорожную разметку и не платить штраф

В ПДД (Приложение 2 «Горизонтальная разметка») такая абстрактная формулировка, как «недостаточно различимая разметка» встречается в следующем контексте: «в случаях если значения дорожных знаков, в том числе временных, и линий горизонтальной разметки противоречат друг другу, либо разметка недостаточно различима, водители должны руководствоваться дорожными знаками».

Увы, закон не объясняет, что конкретно подразумевается под понятием «недостаточно различимая разметка», но здравый смысл подсказывает, что если линия на асфальте превращается в пунктир, состоящий из блеклых штрихов, то ее действительно можно считать частично недостаточно различимой.

Конечно, принцип презумпции невиновности в России в юридической практике учитывается не всегда, но этой теме посвящена целая статья Административного кодекса под номером 1.5. Там черным по белому написано, что в спорных ситуациях неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.