В каких случаях можно игнорировать дорожную разметку и не платить штраф

Частенько дорожные службы не успевают вовремя обновить на асфальте разметку, и по этой причине водителям становится трудно ее распознать. Многие сотрудники ГИБДД уверяют, что даже едва заметные остатки линий свидетельствуют об их наличии в этом месте, поэтому даже, когда они в таком виде, с этим необходимо считаться. Иначе — штраф! Так ли это на самом деле, разобрался портал «АвтоВзгляд».
В ПДД (Приложение 2 «Горизонтальная разметка») такая абстрактная формулировка, как «недостаточно различимая разметка» встречается в следующем контексте: «в случаях если значения дорожных знаков, в том числе временных, и линий горизонтальной разметки противоречат друг другу, либо разметка недостаточно различима, водители должны руководствоваться дорожными знаками».
Увы, закон не объясняет, что конкретно подразумевается под понятием «недостаточно различимая разметка», но здравый смысл подсказывает, что если линия на асфальте превращается в пунктир, состоящий из блеклых штрихов, то ее действительно можно считать частично недостаточно различимой.
Конечно, принцип презумпции невиновности в России в юридической практике учитывается не всегда, но этой теме посвящена целая статья Административного кодекса под номером 1.5. Там черным по белому написано, что в спорных ситуациях неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.
Иначе говоря, сотрудник ДПС должен хорошенько потрудиться, дабы доказать, что водитель все-таки увидел остатки старой разметки и нарушил ПДД.
Впрочем, ситуация несколько прояснится, если обратиться к Государственному стандарту. В соответствии с ГОСТом Р 50597−93, дорожная разметка в процессе эксплуатации должна быть хорошо различима в любое время суток (пункт 4.2.2). Продольная линия на асфальте, обозначенная краской, подлежит восстановлению, если износ на участке протяженностью 50 м составляет более 50%. В столице чаще всего при нанесении разметки используют термопластичные массы, и в этом случае ее износ не должен превышать и более 25%.
Напомним, что с некоторых пор остановку транспортных средств запрещает не только соответствующий знак (3.27), но и желтая линия, нанесенная на проезжей части вдоль бордюра (1.4). Но если, например, на двадцатиметровом участке треть такой разметки стерта, при этом отсутствует упомянутый знак, то здесь можно смело останавливаться, не боясь быть оштрафованным. И это касается любых других схожих ситуаций при наличии стертой разметки, когда в таком виде она не соответствует установленному ГОСТу.