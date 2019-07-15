Нападающего «Спартака» взяли за подделку «прав»

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Котляревского — нападающего хоккейного клуба «Спартак». Два дня назад 13 июля сотрудники ДПС в Семеновском переулке в Москве остановили автомобиль марки BMW, за рулем которой находился хоккеист.

При проверке его документов у сотрудника вызвало подозрение водительское удостоверение Котляревского. В конце концов оказалось, что оно поддельное. В понедельник 15-го июля полиция возбудила в отношении спартаковца уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ — по факту «использования заведомо подложного документа».

Согласно ей, Михаилу Котляревскому грозит, как минимум, штраф в 80 тыс. рублей или до двух лет исправительных работ.