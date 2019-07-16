За непройденный техосмотр начнут штрафовать осенью 2020 года

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект об ужесточении административной ответственности за нарушения в области оформления и прохождения техосмотра транспортных средств.

В частности, в документе вводится штраф за управление машиной, не прошедшей техосмотр и на которую в установленном порядке не оформлена диагностическая карта. Такое правонарушение будет грозить штрафом владельцу авто в размере 2000 рублей — в соответсвии с 12.5 КоАП.

Однако в примечании 1 к этой статье появится оговорка, что такой штраф можно будет оформить на автовладельца лишь один раз в сутки. Закон вступает в силу через год после опубликования.

Вероятнее всего, Совет Федерации «проштампует» своим одобрением этот законодательный акт во время осенней сессии, а затем его оперативно подпишет Президент РФ. При таком раскладе новый штраф — за езду без техосмотра — станет реальностью осенью 2020 года.