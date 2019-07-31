Действуют ли ПДД в полях и лесах

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Представьте ситуацию, когда вас занесло на своем внедорожнике в глухие леса, и вы повернули с одной лесной просеки на другую, не включив поворотник. И тут откуда ни возьмись появляется сотрудник ДПС и грозит протоколом за нарушение ПДД. Есть ли у стража порядка право наказывать водителя в подобной ситуации, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Если речь идет о Правилах дорожного движения, то по определению они действуют там, где есть дорога — даже если она без асфальта, разметки, дорожных знаков, светофоров и фонарей. Термин «дорога» определяет пункт 1.2 ПДД: это обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения.

Ключевая фраза здесь — «приспособленная и используемая для движения полоса земли». Иными словами, к дорогам относятся не только заасфальтированные, забетонированные или мощеные камнем участки суши, но и используемая для движения транспорта грунтовка, проходящая через лес или поле.

В народе вообще любую несанкционированную колею, оставленную на земле не только трактором или бульдозером, но даже простм автомобилем, считают дорогой. Проще говоря, там, где транспорт уже проехал, это место уже приспособлено для движения. В любом случае в таких местах ПДД действуют в обязательном порядке.

Но даже если внедорожник свернул с грунтовки и пустился бороздить, например, луг, покрытый зеленой травкой, то и там от ПДД ему никуда не деться. Конечно, при отсутствии дорожных знаков и разметки нет и соответствующих требований, но если даже в таких условиях водитель попадется стражам порядка без «прав» или в нетрезвом виде, от возмездия ему не уйти.

А кроме того, ответственность гражданина за рулем, например, за наезд на человека будет одинакова вне зависимости от того, произошло это на оживленном городском проспекте или в чистом поле. Автомобиль везде остается средством повышенной опасности, а водитель должен соблюдать свои обязанности.

Не будем также забывать, что кроме ПДД, Административного и Уголовного кодекса вне асфальта и грунтовок действуют еще и другие законы. Например, «Закон об охране окружающей среды» или Водный кодекс.

Напомним, что за въезд на «Особо охраняемую природную территорию», коей является Национальный природный парк, заповедник или ботанический сад, предусмотрен штраф в размере от 3000 до 4000 рублей и даже конфискация транспортного средства (статья 8.39 КоАП РФ). А если полиция «застукает» вас в водоохранной зоне, то придется заплатить штраф — от 3000 до 4500 «деревянных» (статья 8.42 КоАП РФ).

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31 июля 2019
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