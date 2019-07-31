Действуют ли ПДД в полях и лесах

Если речь идет о Правилах дорожного движения, то по определению они действуют там, где есть дорога — даже если она без асфальта, разметки, дорожных знаков, светофоров и фонарей. Термин «дорога» определяет пункт 1.2 ПДД: это обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения.

Ключевая фраза здесь — «приспособленная и используемая для движения полоса земли». Иными словами, к дорогам относятся не только заасфальтированные, забетонированные или мощеные камнем участки суши, но и используемая для движения транспорта грунтовка, проходящая через лес или поле.

В народе вообще любую несанкционированную колею, оставленную на земле не только трактором или бульдозером, но даже простм автомобилем, считают дорогой. Проще говоря, там, где транспорт уже проехал, это место уже приспособлено для движения. В любом случае в таких местах ПДД действуют в обязательном порядке.