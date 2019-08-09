«Кортеж» Путина попал в аварию с маршруткой

На днях в Астрахани произошло ДТП с участием представительского лимузина Aurus и маршрутного микроавтобуса. Фотографии очевидцев произошедшего появились в паблике «Аварии Астрахань». Сам момент аварии остался за кадром, однако по непроверенной информации, маршрутка настолько резко стартовала от остановки, что задела проезжавший мимо лимузин.

По словам очевидцев, в результате инцидента у белоснежного Aurus оказалось сломано правое боковое зеркало заднего вида. Характерно, что вскоре после ДТП экипаж отечественного лимузина, созданного в рамках проекта «Кортеж», накрыл пострадавшую машину чехлом — видимо, чтобы скрыть от посторонних глаз.

Пользователи сети уже задаются вопросом: покроет ли страховка ОСАГО маршрутки стоимость ремонта одного зеркала Aurus и не придется ли водителю автобусика продавать собственную почку, чтобы расплатиться за нанесенный ущерб загадочному владельцу статусной «тачки».