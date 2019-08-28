Почему смертельно опасно занимать левый ряд и висеть на хвосте передней машины

Увы, но большинство водителей изучают в автошколе Правила дорожного движения только для того, чтобы успешно сдать теоретический экзамен в ГИБДД. А потом, уже получив «права», успешно игнорируют многие положения ПДД, неизбежно попадая в ДТП.
Максим Строкер

Не секрет, что значительная часть автовладельцев, выезжая на дорогу, лишь частично ориентируется на ПДД. Проезд на «красный», превышение скорости больше 20 км/ч, выезд на «встречку», пьянство за рулем, парковка под запрещающим знаком — вот, пожалуй, и все основные «табу», которые соблюдает подавляющее большинство водителей.

А между тем, в ПДД имеется еще несколько интересных положений, написанных, как говорится, кровью. Возьмем, к примеру, пункт 9.4. В нем, как наверняка мало кто уже помнит, говорится о запрете занимать левые полосы движения при свободных правых. Большинство водителей считает, что это касается лишь загородных дорог. И плюют на это знание, уверенно двигаясь в левом ряду при пустом правом. Ведь все равно через пять километров в нем окажется тихоходная фура, которую придется обходить по левой полосе. Зачем лишний раз рулем крутить, спрашивается? Про тот факт, что чем левее едешь — тем опаснее с точки зрения лобового столкновения со «встречкой», никто и не вспоминает. Но это ладно!

А кто из водителей помнит, что и в населенном пункте запрещено «лезть» в левый ряд если правые пустые? Да-да, ПДД требуют этого, когда на городской магистрали (как на МКАД, к примеру) разрешена скорость более 80 км/ч или имеется три и более полос движения в одном направлении.

ekb-on-air.ru

Или другой пункт Правил — 9.10. Согласно ему, «водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения».

Навскидку скажем, что на скорости 100 км/ч машина за секунду проходит около 27 метров. Сколько времени требуется водителю, чтобы увидеть опасность впереди, осознать ее и перенести ногу на педаль тормоза? Секунды две примерно? За это время авто пройдет более 50 метров. Плюс еще тормозной путь.

То есть безопасная дистанция до впереди идущей машины при скорости 100 км/ч должна быть однозначно больше 60-и, а то и 70-ти метров — это при идеально сухом, теплом и ровном асфальте под колесами. А в реальности, какую дистанцию большинство водителей держат на скоростной трассе? Метров 30—40 — в лучшем случае. А в худшем — «висят» в 5—10 метрах за бампером впереди идущего авто. Про мотоциклистов, просачивающихся между машинами, и «безопасный боковой интервал» вообще говорить не приходится.

Подобная способность забывать отдельные положения ПДД — прямой путь к аварии. И по нему ежедневно перемещаются миллионы автомобилистов.

встречная полоса, водительское удостоверение, ПДД, авария, ДТП
28 августа 2019
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