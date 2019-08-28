Почему смертельно опасно занимать левый ряд и висеть на хвосте передней машины

Не секрет, что значительная часть автовладельцев, выезжая на дорогу, лишь частично ориентируется на ПДД. Проезд на «красный», превышение скорости больше 20 км/ч, выезд на «встречку», пьянство за рулем, парковка под запрещающим знаком — вот, пожалуй, и все основные «табу», которые соблюдает подавляющее большинство водителей.

А между тем, в ПДД имеется еще несколько интересных положений, написанных, как говорится, кровью. Возьмем, к примеру, пункт 9.4. В нем, как наверняка мало кто уже помнит, говорится о запрете занимать левые полосы движения при свободных правых. Большинство водителей считает, что это касается лишь загородных дорог. И плюют на это знание, уверенно двигаясь в левом ряду при пустом правом. Ведь все равно через пять километров в нем окажется тихоходная фура, которую придется обходить по левой полосе. Зачем лишний раз рулем крутить, спрашивается? Про тот факт, что чем левее едешь — тем опаснее с точки зрения лобового столкновения со «встречкой», никто и не вспоминает. Но это ладно!

А кто из водителей помнит, что и в населенном пункте запрещено «лезть» в левый ряд если правые пустые? Да-да, ПДД требуют этого, когда на городской магистрали (как на МКАД, к примеру) разрешена скорость более 80 км/ч или имеется три и более полос движения в одном направлении.