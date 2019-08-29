Сколько машин, согласно ПДД, можно обгонять за один раз

Для начала напомним, что в соответствии с ПДД термин «обгон» обозначает маневр, при котором автомобиль выезжает на встречную полосу. А если машине не требуется пересекать разделительную линию, чтобы «обогнуть» впереди идущее авто, и дело ограничивается правой половиной дороги, то это считается «опережением». При этом теме обгона транспортного средства в Правилах дорожного движения уделяется куда больше внимания, чем опережению.
Но количество автомобилей, которые можно объехать за один присест, там не указано. А следовательно, водитель может легко преодолеть по свободной встречной полосе даже то расстояние, которое необходимо для обгона всей колонны. Условие при этом только одно — он не должен превышать скорость и нарушать оостальные ПДД.