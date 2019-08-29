Сколько машин, согласно ПДД, можно обгонять за один раз

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Всем водителям знакома ситуация, когда на загородном шоссе в самый неподходящий момент приходилось упираться в длиннющий хвост, выстроенный еле ползущим тяжеловозом. При этом едва ли не каждый попавший в эту ненавистную тихоходную колонну ждет первой возможности безопасно выскочить на встречную полосу и совершить обгон. Что говорят ПДД о разрешенном количестве обгоняемых авто, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Для начала напомним, что в соответствии с ПДД термин «обгон» обозначает маневр, при котором автомобиль выезжает на встречную полосу. А если машине не требуется пересекать разделительную линию, чтобы «обогнуть» впереди идущее авто, и дело ограничивается правой половиной дороги, то это считается «опережением». При этом теме обгона транспортного средства в Правилах дорожного движения уделяется куда больше внимания, чем опережению.

Но количество автомобилей, которые можно объехать за один присест, там не указано. А следовательно, водитель может легко преодолеть по свободной встречной полосе даже то расстояние, которое необходимо для обгона всей колонны. Условие при этом только одно — он не должен превышать скорость и нарушать оостальные ПДД.

Кстати, если в такой ситуации водители окружающих машин окажутся законопослушными, то при условии пустой «встречки» шанс сразу миновать длинный хвост достаточно велик. А все потому, что ПДД запрещают обгонять любое транспортное средство, которое в свою очередь уже начало совершать этот маневр. Иными словами, если вам удалось по всем правилам перестроиться на встречную полосу, то водители обгоняемых авто уже не имеют право совершать аналогичные действия и выезжать ни впереди вас, ни сзади. Главное, чтобы ваша машина была в зоне их визуальной досягаемости.

Не стоит забывать, что п. 11 ПДД обязывают водителя при обгоне убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для этого маневра расстоянии и не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.

Даже если вы сделали все по правилам, в ползущей справа колонне запросто могут найтись злые завистники, которые в случае появления встречной машины, будут специально ускоряться и всячески препятствовать вашим попыткам вернуться обратно в попутную полосу. Имейте в виду, что такие действия с их стороны запрещает пункт 11.3 ПДД. Но, увы, за столь опасное поведение на проезжей части штраф предусмотрен минимальный — всего 500 рублей в соответствии с частью 3 статьи 12.14 КоАП.

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29 августа 2019
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