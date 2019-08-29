Сколько машин, согласно ПДД, можно обгонять за один раз

Кстати, если в такой ситуации водители окружающих машин окажутся законопослушными, то при условии пустой «встречки» шанс сразу миновать длинный хвост достаточно велик. А все потому, что ПДД запрещают обгонять любое транспортное средство, которое в свою очередь уже начало совершать этот маневр. Иными словами, если вам удалось по всем правилам перестроиться на встречную полосу, то водители обгоняемых авто уже не имеют право совершать аналогичные действия и выезжать ни впереди вас, ни сзади. Главное, чтобы ваша машина была в зоне их визуальной досягаемости.

Не стоит забывать, что п. 11 ПДД обязывают водителя при обгоне убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для этого маневра расстоянии и не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.

Даже если вы сделали все по правилам, в ползущей справа колонне запросто могут найтись злые завистники, которые в случае появления встречной машины, будут специально ускоряться и всячески препятствовать вашим попыткам вернуться обратно в попутную полосу. Имейте в виду, что такие действия с их стороны запрещает пункт 11.3 ПДД. Но, увы, за столь опасное поведение на проезжей части штраф предусмотрен минимальный — всего 500 рублей в соответствии с частью 3 статьи 12.14 КоАП.