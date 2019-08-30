Минтранс и ГИБДД запретят обгон на прямой и ровной дороге

Минтранс разместил на своем сайте текст «Методических рекомендаций по ликвидации мест концентрации ДТП». Документ датирован 31 июля. Одним из самых любопытных моментов в «методичке» — перечень «характерных участков дорог и улиц с высоким риском ДТП».

Минтранс, вместе с соавторами из ГИБДД и Росавтодора, отнес к ним, помимо ожидаемых перекрестков, подъемов-спусков, поворотов с плохой видимостью, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов еще и, внимание, — «прямые горизонтальные участки трасс»!

Именно в таких местах рекомендуется проводить всяческие мероприятия по снижению аварийности. К которым относятся, в том числе, установка камер, ограничение максимальной скорости и т. п. Получается, что на извилистой дороге скорость следует ограничивать потому, что она извилистая, а на прямой — потому, что она прямая. Логично, черт побери!

Среди прочиих, не менее любопытных рекомендаций, — полный запрет обгона на «двухполосных дорогах шириной менее семи метров». Причем, и на самой, с позволения сказать, «трассе», так и на 500–700-метровых подходах к ней — вне зависимости от их ширины. Тысячи безвестных сельских дорожек и грунтовок — берегитесь, знаки «запрет обгона» плачут по вам! Не ясно только, кто будет там на них внимание обращать…