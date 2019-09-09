ГИБДД спрячет госномера в надежное место

Речь идет о фирмах, изготавливающие дубликаты «жестянок» для автовладельцев. Согласно новым правилам, вступающим в силу с января будущего года, компании-изготовители такого рода продукции должны буду хранить данные о выданных государственных регистрационных знаках транспортных средств практически вечно — до момента ликвидации предприятия, если таковая произойдет. А письменное заявление от автовладельца на изготовление номерного знака будет храниться в течении трех лет после прошествия года с момента выдачи гражданину готового изделия. Кроме того, полицейские объяснили коммерсантам, что они должны хранить регистрационные знаки в местах, исключающих их порчу и хищение.