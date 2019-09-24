Правительство опять ужесточило правила перевозки детей

Уже через неделю автобусы, не оборудованные ремнями безопасности для пассажиров, не смогут перевозить группы детей. Это следует из текста поправок в «Правила организованной перевозки группы детей автобусами», подготовленных Минтрансом и одобренных Дмитрием Медведевым 13 сентября.

Напомним, что подобный транспорт, согласно существующей редакции Правил правилам, должен быть не старше 10 лет, имеет навигационную систему, принимающую сигналы спутников ГЛОНАСС, тахограф и желтый проблесковый маячок на крыше.

Заметим, что теперь в документе, регламентирующем детские перевозки прямо указано, что сопровождающий группу детей взрослый персонально ответственен за то, что в течении поездки все без исключения дети будут сидеть пристегнутыми ремнями безопасности каждый к своему креслу.

— Надо только, чтобы это все соблюдалось, надо, чтобы произошло реальное оснащение автобусов средствами безопасности, чтобы можно было пристегиваться и чтобы за этим следили и сами перевозчики, и сопровождающие. Это коллективная задача, — прокомментировал изменения в Правила перевозок премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания со своими заместителями, состоявшегося 23 сентября.