Обжаловать штрафы ГИБДД через интернет разрешат еще не скоро

Госуслуга по обжалованию штрафов ГИБДД через интернет так и не появится в этом году. Ее официально презентовали еще в середине лета, однако полноценный запуск оказался невозможен из-за отсутствия соответствующих поправок в КоАП.

Законопроект с необходимыми изменениями в Кодекс был внесен в Госдуму еще в начале октября. Но его процесс рассмотрения законодателями застопорился из-за отсутствия официального отзыва правительства. За него отвечало Минкомсвязи. Сообщается, что министерство не торопилось с подготовкой этого документа до самого последнего времени.

На одном из заседаний в правительстве, посвященных безопасности дорожного движения, курирующий эту тему вице-премьер Максим Акимов пообещал поувольнять всех причастных к задержке. И буквально на следующий день, как пишет «Коммерсант», отзыв на поправки в КоАП у Минкомсвязи родился.

Но, как оказалось, произошло это уже слишком поздно: Госдума не успеет рассмотреть законопроект до конца этого года. Таким образом, вся эта история переносится на 2020-ой и реальная возможность обжаловать штраф ГИБДД через интернет может появиться у российских водителей неизвестно когда.