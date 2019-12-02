Как с помощью камер фото- и видеофиксации водителей наказывают за непристегнутый ремень

Определить неподвижную линию, начерченную на проезжей части, камере фиксации нарушений не стоит ровным счетом ничего. Специальное программное обеспечение, взаимодействующее со светофорами, глазок с линзами, инфракрасная камера и подсветка — и незримую границу между дозволенным и недозволенным без санкций водителю не пересечь. Со скоростью тоже все понятно: нажал газ сильнее — радар, лазер или фотокамера узрела неладное и выписала штраф. Но порой вместе со штрафом за нарушение скоростного режима водителям, если такой факт действительно имел место быть, приходит штраф и за не пристегнутый ремень. Когда камеры научились определять отсутствие ремня безопасности на груди рулевого?

Увы, но все автомобили разные по высоте, длине и углу наклона лобового стекла, да и погодные условия в нашей стране настолько разнообразные, что камеры попросту могут ошибиться. Ко всему прочему, водители, сидящие внутри не пристегнутыми, могут быть одеты в черное. А значит, даже при хорошем разрешении камеры видеофиксации, определить в автоматическом режиме наличие или отсутствие ремня безопасности на водителе и пассажире пока еще вряд ли возможно. Тем не менее, штрафные квитанции приходят и за это прегрешение.

А дело в том, что пока пусть и редко, но выносят подобные постановления инспектора группы разбора, ежедневно рассматривающие фото и видео других нарушений, поступающие к ним для подтверждения правомерности накладываемых на водителя санкций. Человеческий глаз в этом случае оказывается зорче и надежней, чем всевидящее око камер. Поэтому инспектору, помимо основного нарушения, ничего не стоит разглядеть другое и штрафануть беспечного водителя в том числе и за отсутствие ремня безопасности. Но в будущем, будьте уверены, камеры, компьютеры и искусственный интеллект научаться делать и эту работу.