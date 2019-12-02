Как с помощью камер фото- и видеофиксации водителей наказывают за непристегнутый ремень

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Повсеместная слежка за гражданами с помощью камер — наше с вами печальное настоящее. Сегодня только в Москве насчитывается десятки тысяч «электронных глаз», неустанно следящих за поведением населения, включая те, что контролируют дороги. За превышение скорости, выезд на встречку, движение на красный свет и по обочине, заезд за стоп-линию, непропуск пешехода и неправильную парковку — за все эти нарушения водители ежедневно получают «письма счастья». А с недавних пор с помощью камер их стали штрафовать и за непристегнутый ремень безопасности! Как полицейские гаджеты фиксируют это нарушение ПДД, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Определить неподвижную линию, начерченную на проезжей части, камере фиксации нарушений не стоит ровным счетом ничего. Специальное программное обеспечение, взаимодействующее со светофорами, глазок с линзами, инфракрасная камера и подсветка — и незримую границу между дозволенным и недозволенным без санкций водителю не пересечь. Со скоростью тоже все понятно: нажал газ сильнее — радар, лазер или фотокамера узрела неладное и выписала штраф. Но порой вместе со штрафом за нарушение скоростного режима водителям, если такой факт действительно имел место быть, приходит штраф и за не пристегнутый ремень. Когда камеры научились определять отсутствие ремня безопасности на груди рулевого?

Увы, но все автомобили разные по высоте, длине и углу наклона лобового стекла, да и погодные условия в нашей стране настолько разнообразные, что камеры попросту могут ошибиться. Ко всему прочему, водители, сидящие внутри не пристегнутыми, могут быть одеты в черное. А значит, даже при хорошем разрешении камеры видеофиксации, определить в автоматическом режиме наличие или отсутствие ремня безопасности на водителе и пассажире пока еще вряд ли возможно. Тем не менее, штрафные квитанции приходят и за это прегрешение.

А дело в том, что пока пусть и редко, но выносят подобные постановления инспектора группы разбора, ежедневно рассматривающие фото и видео других нарушений, поступающие к ним для подтверждения правомерности накладываемых на водителя санкций. Человеческий глаз в этом случае оказывается зорче и надежней, чем всевидящее око камер. Поэтому инспектору, помимо основного нарушения, ничего не стоит разглядеть другое и штрафануть беспечного водителя в том числе и за отсутствие ремня безопасности. Но в будущем, будьте уверены, камеры, компьютеры и искусственный интеллект научаться делать и эту работу.

штрафы, видеофиксация, письма счастья, ПДД, безопасность дорожного движения, ГИБДД
2 декабря 2019
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