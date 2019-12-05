ГИБДД отменит штрафные баллы при экзамене «на права»

— Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге, это вопрос ближайших нескольких месяцев, — рассказал журналистам замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

По существующим правилам, если кандидат в водители набирает пять таких баллов в ходе экзамена в ГИБДД, он считается несдавшим.

— Мы предполагаем значительно увеличить количество теоретических задач (на экзамене, ред.), в основном дополнив вопросами, которые будут касаться основ безопасного вождения транспортного средства, — также сообщил он.

Он пояснил также, что проверку теоретических знаний кандидата в водители предстоит дополнить вопросами, касающимися психологических основ а также добавить вопросы по медицине.