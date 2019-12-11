Погибших и раненных в ДТП на дорогах России становится меньше

– На сегодняшний день в нашей стране зафиксировано чуть больше 152 000 ДТП. Это на 3,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, — сообщил заместитель начальника ГУ ОБДД МВД России полковник Олег Понарьин.

По его данным, всего с начала года в ДТП получили травмы 195 000 человек, что на 2,5% ниже показателей за аналогичный период прошлого года. При этом 15 600 человек погибли. Это на 8% меньше чем в 2018-ом.

– Мы считаем, что эта цифра, конечно, велика. Но есть прогресс, и мы движемся в совершенно правильном направлении в достижении цели, обозначенной национальным проектом «Безопасные и качественные дороги» и федеральным проектом «Безопасность дорожного движения», — добавил полковник.