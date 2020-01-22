ГИБДД продолжает лишать «прав» сердечников

Стало известно об очередном лишении водителя за последствия употребления корвалола, часто применяемого людьми с проблемами сердечно-сосудистой системы.

По словам теперь уже пешехода Аркадия Мирошниченко, инцидент произошел в конце сентября, когда сотрудники ДПС остановили его машину. По результатам общения инспекторы решили отправить москвича на медосвидетельствование. Проверка на запрещенные вещества дала положительный результат.

— У меня были обнаружены остатки вещества под названием фенобарбитал. Я понятия не имел, что это такое, пока не выяснилось, что это вещество содержится во многих медицинских препаратах, в том числе в корвалоле, который я употреблял за дней пять-шесть до ситуации. В данных было указано, что найденное количество вещества в два с лишним раза меньше так называемой пороговой нормы, то есть той самой дозы препарата, который считается абсолютно безопасной, — сообщил Мирошниченко «Ъ FM».

Не смотря на это обстоятельство, несколько дней назад суд все равно лишил его права управлять машиной на год и семь месяцев со штрафом в 30 000 рублей. По словам водителя, он намерен доказывать свою невиновность в вышестоящих судебных инстанциях.