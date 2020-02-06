ГИБДД отменила штрафы водителям украшенных гирляндами московских электробусов

– Вы переживали за гирлянды? Мы тоже. Так вот — вопрос снят, штрафы аннулированы. Спасибо коллегам из ГИБДД за понимание и внимание к аргументам — нашим и производителей электробусов. Общий вердикт — на ДТП подсветка точно не влияет. В следующем году решили сделать в ДВА раза больше праздничных электробусов, — говорится в сообщении в твиттере департамента в четверг.

Напомним, что ранее портал «АвтоВзгляд» писал о том, что столичная полиция проверила заявление активиста Григорина Шухмана, который обратил внимание на нестандартную подсветку городских электробусов. Этот общественный транспорт во время новогодних каникул разъезжал по городу окутанный светящимися гирляндами.

Изучив обстоятельства дела, полиция пришла к выводу, что имели место нарушения закона «О безопасности дорожного движения» и «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации». Вот только наказание в виде штрафов за это безобразие оформили отнюдь не на чиновников не то Дептранса, не то Мосгортранса, санкционировавших и организовавших такое украшательство городских электробусов.

Штрафы для водителей за это правонарушение, согласно КоАП, составили по 500 рублей, а для «стрелочников», выпустивших украшенные басы на линию, — по 5000 рублей.

Заметим, что кроме утверждения дептранса, никаких иных подтверждений аннулирования штрафов пока не получено. Активист Шухман уже направил в ГИБДД столицы запрос по этому поводу, а также попросил полицейских разъяснить: может ли любой автомобилист точно также обмотаться свою машину световыми гирляндами и не опасаться при этом штрафов ГИБДД.