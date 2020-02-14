Отменить штраф, если «письмо счастья» не пришло, все-таки не получится

Напомним, что некоторое время назад депутаты от ЛДПР предложили на законодательном уровне сделать обязательным размещение информации о штрафах за нарушение ПДД на портале Госуслуг. Одновременно они хотели ввести норму, согласно которой взыскания, оформленные на водителей с помощью камер автоматической фиксации, должны появляться на этом ресурсе не позднее 10-дневного срока с момента нарушения.

В случае пропуска этого срока предлагалось такие штрафы аннулировать. Такая новелла должна была исключить ситуации, когда водители или вообще не получают по тем или иным причинам уведомление о штрафе, либо это происходит позднее 20-дневного срока, когда возможно оплатить штраф в 50-процентном размере.

В своем отзыве глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко высказался против инициативы, сославшись на то, что в законодательстве и так есть механизм обжалования штрафов — подразумевающий длительные и финансово затратные судебные разбирательства. Кроме того, он сослался на то, что не все граждане России зарегистрированы на Госуслугах — каких-то 100 млн из 140 млн жителей страны, автопарк которой составляет около 50 млн. единиц.

Последним аргументом чиновника стало утверждение, будто обязательная публикация штрафов на Госуслугах потребует дополнительных расходов бюджета. Хотя на самом деле все административные взыскания граждан уже сейчас отображаются в их аккаунтах на этом ресурсе.

Таким образом, попытка депутатов законодательно облегчить жизнь водителям, исключив административный произвол из сферы взыскания штрафов, была торпедирована правительством России.