Кордоны ГИБДД на въездах в Москву провоцируют распространение коронавируса в общественном транспорте

Получается какой-то замкнутый круг — боремся с заразой, одновременно ее распространяя! Судите сами: в Белокаменную власти с 15 апреля пускают не всех, а только тех, у кого есть цифровой пропуск. А если по-честному: то по-прежнему всех, но только с QR-кодом на руках. Да, иногородним, конечно, найти причину для приезда в Москву стало гораздо сложнее. Не говоря уже о том, что не так-то просто зарегистрироваться на сайте mos.ru — москвичи, да и те далеко не все смогли заполучить пресловутые цифровые пропуска. А у многих из тех, кто все же получил, их немедленно аннулировали.

Но куда более примечательным в битве столичного градоначальника с вирусом является свободный выезд. Простите за тавтологию: прорываемся в город только через кордон и проверку, а покидаем его пределы — беспрепятственно. Если по-простому, то коронавирусу в Москву — дороги нет, а вот из Москвы — гуляй на все четыре стороны!