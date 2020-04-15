Кордоны ГИБДД на въездах в Москву провоцируют распространение коронавируса в общественном транспорте

Получается какой-то замкнутый круг — боремся с заразой, одновременно ее распространяя! Судите сами: в Белокаменную власти с 15 апреля пускают не всех, а только тех, у кого есть цифровой пропуск. А если по-честному: то по-прежнему всех, но только с QR-кодом на руках. Да, иногородним, конечно, найти причину для приезда в Москву стало гораздо сложнее. Не говоря уже о том, что не так-то просто зарегистрироваться на сайте mos.ru — москвичи, да и те далеко не все смогли заполучить пресловутые цифровые пропуска. А у многих из тех, кто все же получил, их немедленно аннулировали.
Но куда более примечательным в битве столичного градоначальника с вирусом является свободный выезд. Простите за тавтологию: прорываемся в город только через кордон и проверку, а покидаем его пределы — беспрепятственно. Если по-простому, то коронавирусу в Москву — дороги нет, а вот из Москвы — гуляй на все четыре стороны!
Впрочем, и жителям столичного региона приходится не сладко. Как уже было сказано, растянувшиеся на километры заторы из-за глобальной проверки цифровых пропусков у автовладельцев, могут отбирать у людей не только время, но и здоровье. И главной зоной риска по-прежнему остается общественный транспорт.
Несмотря на специально выделенные для свободного передвижения тех же автобусов полосы, они вынуждены стоять в одной и той же пробке с рядовыми автомобилистами. Отдельного проезда для автобусов и «маршруток» через пикеты ГИБДД, чьи сотрудники сузили проезжую часть до одной-двух полос, попросту нет. Да только в отличие от автовладельцев, пассажиры «бусиков» находятся в непосредственном контакте с посторонними людьми, рискуя заразиться или заразить чумой XXI века, которая — совсем не факт, что пришла к нам из Китая, а не наоборот.