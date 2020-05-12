Машины без цифрового пропуска начали отлавливать как те, что числятся в угоне

— В Москве заработала автоматическая система, позволяющая в режиме реального времени выявлять на дороге автомобили, которые движутся без пропусков, и сообщает об этом на ближайшие посты ГИБДД. Технология разработана ЦОДД и работает на базе более 2500 камер фотовидеофиксации, — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой столичного Центра организации дорожного движения.

Напомним, что в столице уже около семи лет функционирует система поиска угнанных машин через камеры автоматической фиксации под названием «Паутина». При обнаружении в потоке авто с госномером, числящимся в розыскной базе данных, информация о его местонахождении передается ближайшим к нему экипажам и постам ДПС, которые принимают меры к задержанию.

Судя по всему, столичные власти сумели «подружить» «Паутину» еще и с базой цифровых пропусков, которые столичные автовладельцы оформляют через сайт mos.ru. Теперь система сверяется с ней и выявляет на дороге незарегистрированные там госномера. Далее данные о машине без цифрового пропуска передаются тому или иному патрульному экипажу.

— Все это происходит автоматически и в режиме реального времени. При обнаружении нарушителя данные об автомобиле передаются на ближайшие посты ДПС, — пояснил руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.