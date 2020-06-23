10 минут бесплатной стоянки на платных парковках хотят закрепить законодательно

Официальный канал Госдумы РФ «Дума ТВ» сообщил, что уже в июле текущего года на рассмотрение законодателей поступит законопроект, согласно которому, на платных парковках автовладельцы будут иметь право не тратить деньги за возможность находиться там в течении первых 10 минут.

Разработчики документ считают, что такой отрезок времени нужен автомобилистам чтобы произвести погрузку-выгрузку вещей, высадить пассажиров и беспрепятственно покинуть место стоянки.

По словам главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева, все три чтения законопроекта могут состояться уже до конца весенней парламентской сессии этого года. Она, напомним, завершится в конце июля.