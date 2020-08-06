Названы дни, когда неплательщикам штрафов по Москве лучше не ездить

– С 3 по 7 августа и с 10 по 14 августа ГУ ФССП России по Москве проводит совместные рейды с сотрудниками территориальных подразделений московского управления ГИБДД по выявлению должников по исполнительным производствам в отношении физических и юридических лиц, — рассказали в московском управлении ФССП.

Приставы пообещали, что во время проведения мероприятий сотрудники ведомства с помощью патрульных ДПС будут выявлять неплательщиков среди автовладельцев. Они станут арестовывать машины должников для их дальнейшей продажи в счет погашения задолженности.

Попавшиеся во время рейдов неплательщики могут избежать немедленной конфискации своего движимого имущества только если немедленно оплатят недоимку через электронный сервис «Банк данных исполнительных производств» или мобильное приложение «ФССП», сообщает ТАСС.