Почему дорожные знаки имеют разную форму

Большинство водителей еще в автошколе просто заучивают значение дорожных знаков, которых насчитывается более 120 штук, совершенно не задумываясь о том, почему они имеют именно такую форму и расцветку, а не какую-нибудь иную.

Можно, конечно, ограничиться ответом, что типы, формы и обозначения дорожных знаков стандартизированы и одобрены международной «Конвенцией о безопасности дорожного движения».

Однако это никак не объясняет: все-таки почему какой-то знак выполнен, скажем, именно в виде ромба, а другой — треугольный? А третий — круглый! На самом деле, такие формы дорожных указателей взялись отнюдь не с потолка.

Дело в том, что бывают случаи, когда увидеть «картинку», изображенную на знаке, то есть его цветографическую схему, бывает просто невозможно. Старый знак может выгореть на жарком южном солнце, с него может облупиться краска, во время снежного бурана он вполне в состоянии полностью покрыться снегом.

В подобной ситуации водитель, фактически, буде видеть лишь его силуэт.

Но и в таких условиях знак должен выполнять свою функцию. Вариантов форм знаков, то есть геометрических фигур, подходящих для такого рода использования существует не так уж и много. Поэтому самые важные с точки зрения предотвращения аварий знаки получили уникальную форму.