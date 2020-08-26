Почему дорожные знаки имеют разную форму

Большинство водителей еще в автошколе просто заучивают значение дорожных знаков, которых насчитывается более 120 штук, совершенно не задумываясь о том, почему они имеют именно такую форму и расцветку, а не какую-нибудь иную.
Можно, конечно, ограничиться ответом, что типы, формы и обозначения дорожных знаков стандартизированы и одобрены международной «Конвенцией о безопасности дорожного движения».
Однако это никак не объясняет: все-таки почему какой-то знак выполнен, скажем, именно в виде ромба, а другой — треугольный? А третий — круглый! На самом деле, такие формы дорожных указателей взялись отнюдь не с потолка.
Дело в том, что бывают случаи, когда увидеть «картинку», изображенную на знаке, то есть его цветографическую схему, бывает просто невозможно. Старый знак может выгореть на жарком южном солнце, с него может облупиться краска, во время снежного бурана он вполне в состоянии полностью покрыться снегом.
В подобной ситуации водитель, фактически, буде видеть лишь его силуэт.
Но и в таких условиях знак должен выполнять свою функцию. Вариантов форм знаков, то есть геометрических фигур, подходящих для такого рода использования существует не так уж и много. Поэтому самые важные с точки зрения предотвращения аварий знаки получили уникальную форму.
Одни из самых опасных аварий, которые могут происходить исключительно из-за взаимного недопонимания между водителями, — столкновения на перекрестках, когда не соблюдается очередность проезда.
Именно поэтому знак «главная дорога» имеет уникальную форму ромба, а знак «уступи дорогу» — единственный в ПДД треугольник с вершиной, направленной вниз. Ни с какими другими знаками не спутаешь даже если полностью лишить их краски.
То же самое касается знака «STOP», запрещающего дальнейшее движение без остановки, — его частенько вешают перед железнодорожными переездами, сложными перекрестками и в прочих подобных местах. Характерный восьмигранный профиль тоже уникален.
От выполнения требований и предписаний дорожных знаков прочих форм — круглых, треугольных с острием вверх, квадратных, прямоугольных, — жизнь и здоровье водителя и пассажиров если и зависит, то не столь непосредственным образом.
То есть, если ты не поймешь, что означает вот этот залепленный снегом круглый знак — ограничение скорости или все-таки запрет стоянки, — совсем не обязательно, что ты устроишь ДТП.
А нечитаемое треугольное предупреждение об извилистой дороге не помешает нормальному водителю и самому заблаговременной заметить это обстоятельство.
То же самое касается и знаков прочих форм.