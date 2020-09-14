Власти намерены лишать «прав» за пьяную езду на самокате и роликах

Одна из самых удивительных норм в поправках к ПДД касается запрета на езду в состоянии опьянения, под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию, а также утомленном или болезненном состоянии на «средствах индивидуальной мобильности».

Этими «средствами» предлагается считать «устройства, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок».

То есть, если у вас есть водительское удостоверение и полицейский каким-то образом застукал вас больным или пьяным за ездой на самокате, согласно редакции ПДД от Минтранса, вы вполне можете лишиться своего В/У на 1,5—2 года и получить 30 000 рублей штрафа в порядке ст. 12.18 КоАП РФ.