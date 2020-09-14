Власти намерены лишать «прав» за пьяную езду на самокате и роликах

Одна из самых удивительных норм в поправках к ПДД касается запрета на езду в состоянии опьянения, под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию, а также утомленном или болезненном состоянии на «средствах индивидуальной мобильности».
Этими «средствами» предлагается считать «устройства, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок».
То есть, если у вас есть водительское удостоверение и полицейский каким-то образом застукал вас больным или пьяным за ездой на самокате, согласно редакции ПДД от Минтранса, вы вполне можете лишиться своего В/У на 1,5—2 года и получить 30 000 рублей штрафа в порядке ст. 12.18 КоАП РФ.
Водителям Минтранс также приготовил несколько нововведений. Например, автобус, высаживающий пассажиров на остановке будет, фактически, приравнен к трамваю, занимающемуся тем же посреди проезжей части. Если на заднем стекле «баса» горит табло «Внимание, пассажир!» (или силуэт пассажира), водитель обязан будет встать как вкопанный перед кормой автобуса или перед желтой зигзагообразной разметкой на остановке. И не объезжать стоящий общественный транспорт до тех пор, пока надпись не погаснет.
Кроме того, будет запрещена остановка как на «островках» направляющей разметки, так и на «островках безопасности» со всеми полагающимися за его нарушение санкциями —включая эвакуацию на штрафстоянку. Напомним, что сейчас владельца припаркованного в таком месте авто могут лишь оштрафовать за «нарушение требований разметки» на 500 рублей.
Но есть и приятные моменты в проекте Минтранса. Так, максимальная степень тонировки лобового стекла машины может быть чуть-чуть увеличена — допустимое светопропускание снижено с 75% до 70%. Затемнение остальных окон предлагается не нормировать и вовсе.
Желтая разметка у обочины перестанет сама по себе запрещать стоянку и остановку. В машине также можно будет использовать медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки абсолютно любого типа, поскольку из ПДД исчезнет упоминание соответствующего ГОСТа, пишет «Коммерсант».