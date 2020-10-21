ГИБДД выложит данные нарушителей ПДД в открытый доступ

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Полиция придумала еще один метод борьбы с записными правонарушителями за рулем. На этот раз, судя по всему, в ход пойдет метод общественного порицания, своего рода, «доска позора» в интернете. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».

— На площадке МВД России совместно с Минкомсвязью создается витрина данных ГИБДД (открытая цифровая платформа). Завершение работ по ее созданию запланировано на начало 2021 года, — сообщили в МВД ТАСС.

Более подробной информацией о проекте министерство не поделилось. Напомним, что относительно недавно ГИБДД распространило информацию о планах разработки некого единого государственного сервиса для проверки транспортными компаниями своих водителей на предмет нарушений ими ПДД. Сообщалось также, что в будущую базу данных станут вносить информацию как о россиянах, так и иностранцах, в отношении которых было вынесено постановление.

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21 октября 2020
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