ГИБДД выложит данные нарушителей ПДД в открытый доступ

— На площадке МВД России совместно с Минкомсвязью создается витрина данных ГИБДД (открытая цифровая платформа). Завершение работ по ее созданию запланировано на начало 2021 года, — сообщили в МВД ТАСС.

Более подробной информацией о проекте министерство не поделилось. Напомним, что относительно недавно ГИБДД распространило информацию о планах разработки некого единого государственного сервиса для проверки транспортными компаниями своих водителей на предмет нарушений ими ПДД. Сообщалось также, что в будущую базу данных станут вносить информацию как о россиянах, так и иностранцах, в отношении которых было вынесено постановление.