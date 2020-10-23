Как сотрудники ГИБДД «разводят» даже опытных водителей осенью

Редакция портала «АвтоВзгляд» выделяет, помимо множества «всепогодных» способов «дойки» водительских кошельков нечистоплотными гайцами, три типичных метода, встречающихся преимущественно осенью.

ЛИСТЬЯ ЖЕЛТЫЕ

В качестве первого мы упомянем самый наглый «развод». Происходит это так. Водитель едет по осенней трассе. Инспектор его тормозит, но прежде чем подойти непосредственно к переднему окну машины и проверить документы, зачем-то обходит автомобиль сзади, слегка наклоняясь по ходу к госномеру — видимо, чтобы его получше рассмотреть. Покончив с этим, сотрудник подходит, наконец, забирает «права» с документами на авто и объявляет, что будет сейчас составлять протокол по ч. 2 ст. 12.2 КоАП за езду с видоизмененным госномером.

В качестве доказательства служивый при этом указывает на невесть откуда взявшийся опавший лист, намертво прилепившийся к заднему номерному знаку машины. При попытке его оторвать оказывается, что он там держится на жвачке.

И никакие уверения автомобилиста, что он — ни сном, ни духом, на стража порядка не действуют. Разумеется! Ведь это сам инспектор втихаря прилепил его туда минуту назад…

Как бы то ни было, но дальше ситуация развивается по одному из возможных для водителя сценариев: либо постановление и в дальнейшем суд с перспективой лишиться «прав», либо 3—5-тысячная взятка сотруднику на месте.