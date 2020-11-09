Глава МВД Колокольцев против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

— Мы категорические противники такого нововведения, как сокращение нештрафуемого порога с 20 до 10 километров. И могу успокоить наших зрителей: позиция Министерства внутренних дел в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях учтена. И даже величина штрафа не меняется, — заявил в интервью телеканалу «Россия-1» глава МВД Владимир Колокольцев.

— Все-таки практика показывает, что в основе безопасности дорожного движения лежит обустройство автомагистралей. Если дорога обеспечена разделительными барьерами, если она освещена, если ровное покрытие, это в большей степени сказывается на безопасности дорожного движения, чем вот это манипулирование: 10 километров больше, 10 километров меньше, — пояснил генерал.

Напомним, что многолетняя полицейская статистика показывает: реальный рост аварийности на конкретном участке дороги начинает наблюдаться лишь после превышения скорости свыше 20 км/ч над установленным лимитом.