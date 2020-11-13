В Госдуме предложили отменить штраф «за выделенки» по ночам

Группа депутатов подготовила и направила в правительство для получения официального отзыва поправки в КоАП, касающиеся штрафов за езду по «выделенкам». Об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказал один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике депутат Ярослав Нилов.

Сейчас за езду по А-полосе в нарушение ПДД по части 1.1 статьи 12.17 КоАП РФ за «движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств» полагается 1500 рублей штрафа, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей. В пояснительной записке к документу говорится, что ночью «выделенка» остается практически пустой, при том, что на соседних полосах могут наблюдаться затруднения движения.

Авторы законопроекта предлагают «дополнить статью 12.17 КоАП РФ примечанием, в соответствии с которым водитель транспортного средства не привлекается к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частями 1.1 и 1.2 настоящей статьи, в случае движения транспортного средства с 23 часов до 6 часов, а также в случае проведения на полосе движения транспортного средства ремонтных или уборочных работ, необходимости объезда препятствия».

Напомним, что с подобной инициативой господин Нилов вместе с группой депутатов выступал еще в 2013-ом году. Однако тогда она не нашла поддержки ни у большинства коллег по Госдуме, ни в ГИБДД.