С 1 декабря в России летние покрышки официально запрещены

С наступлением календарной зимы вступил в силу пункт 5.5 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который «в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещает эксплуатацию транспортных средств категорий M1 и N1, не укомплектованных зимними шинами».

Документ требует, чтобы такие покрышки были установлены на всех колесах, а остаточная глубина протектора должна составлять не менее 4 мм. Заметим, что штраф за отсутствие зимних покрышек на машине в зимний период на данный момент в законодательстве отсутствует. Хотя депутатами Госдумы на протяжении нескольких последних лет неоднократно предпринимались попытки ввести такое наказание в КоАП РФ.

Тем не менее, в существующей редакции Кодекса существует лишь санкция за управление машиной на «лысой» резине. Так, если инспектор ГИБДД намеряет менее 4 миллиметров глубины остаточного протектора на зимнем колесе, водителю может быть оформлен штраф по части 2 статьи 12.5 КоАП — 500 рублей.