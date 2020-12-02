МВД хочет разрешить школьникам ездить за рулем

В проекте административного регламента по проведению экзаменов на получение водительского удостоверения МВД внесла строчку, дающую возможность сдавать «на права» уже с 16 лет. Это на год меньший возраст, нежели сейчас.

Такая новелла косвенно подтверждает, что министерство планирует снизить и возраст, начиная с которого юным водителям будет можно ездить и по дорогам общего пользования — с нынешних 18-ти лет до 17-ти.

Правда, в проекте регламента сказано, что когда речь идет об экзамене для гражданина, не достигшего 18-летнего возраста, один из его законных представителей (то есть родитель или опекун) должен предварительно дать письменное согласие на «сдачу им экзамена и выдачу российского национального водительского удостоверения».